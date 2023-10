Terra Amara, chi è Nazan Kesal l’attrice che interpreta Sevda Caglayan?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita privata e la carriera dell’attrice Nazan Kesal, che interpreta Sevda Caglayan nella soap di Canale 5 Terra Amara.

Protagonista amatissima della soap turca Terra Amara, Sevda Caglayan è uno dei personaggi secondari più importanti per le trame della seria tv in onda su Canale 5. Ma chi è Nazan Kesal, ovvero la bravissima e affascinante attrice che interpreta l’ex amante di Adanan Yaman? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, tutto sul personaggio di Sevda Caglayan

Le prime apparizioni del personaggio di Sevda Caglayan nella soap turca Terra Amara corrispondono ad uno dei momenti peggiori del matrimonio di Demir Yaman e Zuleyha Altun. Geloso del fatto che sua moglie non avesse mai dimenticato Yilmaz e meditasse di fuggire con lui, portando con loro il figlio che in realtà è frutto del loro amore, Demir ha sottratto entrambi i figli a Zuleyha, nascondendoli a casa di Sevda. Viene così presentata l’affascinante ex attrice e artista, amante di Adnan Yaman che per lei perse completamente la testa portando grandissimo dolore a Hunkar. Per amore di Adnan, Sevda lasciò Istanbul e la sua carriera teatrale, ma non riuscì ad essere a lungo la seconda donna nel cuore dell’uomo e la storia finì drammaticamente. Adnan, in punto di morte, fece promettere a Demir di prendersi cura di Sevda come di una seconda madre, e così scopriamo che la donna è giunta a Cukurova sotto la protezione dello Yaman, che per lei ha comprato un appartamento nonostante la totale disapprovazione di Hunkar. Le Anticipazioni rivelano che, dopo essere finiti a letto insieme, Umit mostrerà la sua vera faccia e proverà ad uccidere Demir, portando Sevda a frapporsi tra loro e venire colpita da un proiettile che la porterà alla morte.

Nazan Kesal, chi è l’attrice di Sevda nella soap Terra Amara

Nata il 28 marzo 1969 a Manisa, Nazan Kesal si è laureata nella Facoltà di Belle arti e Teatro nel 1991, per poi conseguire il master presso il dipartimento di cinema e TV della Beykent University. Per continuare la carriera, Nazan si è trasferita a Istanbul dove ha debuttato in alcuni spot pubblicitari senza scordare l’amore per il teatro. Infatti, Tha lavorato come attrice e regista presso la Direzione Generale dei Teatri Statali di Diyarbakir per ben 8 anni. Da qui, Nazan ha debuttato in vari teatri della Turchia, sempre credibile in ogni ruolo, per poi approdare nella soap Terra Amara. Qui, l’attrice interpreta appunto Sevda Caglayan, ex amante di Adnan Yaman. Dal profilo Instagram dell'attrice, seguita da ben 578mila fan, vediamo che Nazan è molto impegnata sul palcoscenico, insieme a colleghi che la stimano molto e ci sono anche tanti commenti dei fan, che vogliono vederla presto tornare sul piccolo schermo.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.