Terra Amara, chi è Ibrahim Celikkol l’attore che interpreta Hakan nella soap turca?

Conosciamo meglio l’affascinante Ibrahim Celikkol, nuovo protagonista della soap turca Terra Amara e star di My Home My Destiny.

Personaggio chiave della quarta stagione di Terra Amara, Hakan sarà fondamentale per le trame delle nuove puntate della soap turca, in onda su Canale 5. Se inizialmente, infatti, il pubblico sarà diffidente verso il nuovo arrivato, la vera natura dell’uomo sarà rivelata e tutti finiranno con il fare il tifo proprio per lui. A prestare il volto ad Hakan è Ibrahim Celikkol, già noto per essere stato il protagonista della soap My Home My Destiny. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e la carriera dell’attore.

My Home My Destiny, chi è Ibrahim Celikkol la nuova star della soap

Il 41enne Ibrahim Celikkol è nato a Smirne il giorno di San Valentino , sotto il segno dei Pesci. Prima di seguire la sua passione per la recitazione, l’affascinante turco ha debuttato nel mondo dello sport, come giocatore professionista di basket. La carriera sportiva, sebbene lo abbia reso popolare e gli abbia dato molte soddisfazioni, non lo rendeva completamente felice e per questo Celikkol ha iniziato a prendere lezioni di recitazione, migliorando sempre di più fino ad essere notato dal regista Osman Sinav. Grazie a lui, infatti, Ibrahim fu presentato ad importanti cast per serie tv e film televisivi in Turchia, finendo poi per debuttare anche al cinema nel 2012 con Fetih 1453, diretto da Nihat Durak. Negli anni, la popolarità dell’attore è cresciuta tantissimo, anche grazie alla serie itv My Home My Destiny che lo ha visto al fianco di Demet Ozdemir, nei panni dell’affascinante meccanico Mehdi Karaca. La storia d’amore tra i due, provenienti da mondi diversi ma con un passato importante in comune, ha conquistato tutti e l’attore ha visto così la sua popolarità esplodere e nuovi ingaggi arrivare, come quello per la soap Terra Amara. Ma cosa sappiamo della vita privata dell’attore? Nel 2017, Ibrahim si è innamorato perdutamente di Mihre Mutli, che ha sposato e con la quale ha avuto un figlio. Dopo anni d’amore, tuttavia, le cose sono cambiate e nel 2022 è arrivato il divorzio. Ad oggi, nonostante diversi gossip sulla sua vita privata, non si hanno certezze sulla situazione sentimentale dell’attore, che risulta ancora essere single e felicemente innamorato del suo primogenito.

Hakan, chi è il nuovo personaggio chiave di Terra Amara?

La quarta stagione di Terra Amara sarà carica di numerosi colpi di scena per i fan della soap turca, in onda su Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda, infatti, Zuleyha Altun sarà costretta a piangere la morte di Demir Yaman, mentre appare in scena Hakan che, sotto mentite spoglie, riesce a raggirarla. Se inizialmente l’uomo, un conoscente del passato di Demir, è pronto a tutto per distruggere la sua famiglia, il nuovo arrivato finirà per innamorarsi di Zuleyha. Vi anticipiamo (SPOILER ALERT), che anche la Altun finirà con l’invaghirsi di Hakan, e i due si sposeranno. Quando tutto sembra essere risolto e il lieto fine finalmente svelato, Betul farà la sua terribile mossa per impadronirsi dei beni degli Yaman, puntando una pistola contro Zuleyha. Per proteggere la donna che ama, Hakan finirà con il prendere la pallottola al suo posto e morirà, lasciando la Altun nuovamente vedova.

