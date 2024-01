Terra Amara: Chi è Demir? Tutto sull'attore Murat Unalmis

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Murat Unalmis, l'attore che dà il volto al bel Demir di Terra Amara.

Murat Unalmis è il bell'attore che interpreta il protagonista maschile di Terra Amara, Demir. Conosciamolo meglio!

Murat Unalmis è Demir in Terra Amara

Murat Unalmis è nato a Keyseri, in Turchia, il 23 aprile 1981; dunque è del segno del Toro ed ha 42 anni. Ha vissuto nella città natale la sua prima adolescenza, ma si è trasferito ad Istanbul per frequentare le scuole superiori. Qui, Murat si è appassionato al basket e ha giocato come professionista nel Fenerbahçe Sports Club, per poi capire che lo sport non fosse la strada giusta per lui. Si è così laureato all’Università di Marma in Economia Aziendale, ed in seguito si è iscritto all’accademia di recitazione di Istanbul. Murat ha affinato la sua tecnica ed ha preso confidenza con il palcoscenico e con la videocamera, finendo per essere scritturato nel 2003 per i primi ruoli minori. L’anno successivo viene preso per il film Celal Olga, e successivamente è approdato in diverse serie televisive che gli hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo tra il 2005 e il 2008. Dopo aver preso parte alla pellicola Ho visto il sole nel 2009, Murat ha continuato con altri ruoli in televisione. Dopo aver trascorso anni a studiare e a mettersi alla priva sul campo, diventa un attore molto richiesto per film e serie televisive. Murat ricopre diversi ruoli, risultando perfettamente credibile in tutti, come quello di Kadir nella serie Deli Gonul del 2017. È nell’anno successivo che approda nella soap turca Terra Amara, la soap opera firmata ATV, con il ruolo prima dell'antagonista e poi del protagonista maschile Demir Yaman.

Terra Amara: La vita privata di Murat Unalmis

Nel 2011 Murat si è sposato con la collega Birce Akalay, volto amatissimo in Turchia. La coppia non ha avuto figli, e ed è scoppiata già l'anno successivo, nel 2012. Nel 2023, però, si è risposato, stavolta con un'ex giocatrice di basket bulgara, ossia Albena Ilieva. Possiamo vederli insieme in alcuni scatti postati proprio da Murat sul suo profilo Instagram, @mrtunlms, dove vanta un seguito di più di 600.000 followers , con i quali condivide i momenti più belli fuori e dentro al set.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.