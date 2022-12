Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha scopre che Demir è un assassino e corre da Yilmaz!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha, sconvolta da ciò che ha scoperto su Demir, va da Yilmaz... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha ha deciso che resterà al fianco di Demir. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che la ragazza, dopo aver casualmente scoperto che il marito, nel tentativo di uccidere Yilmaz, l'ha messa in pericolo, va su tutte le furie. Così, la Altun fa i bagagli e prende il piccolo Adnan e si dirige dall'ex fidanzato! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Un brutto incidente per Zuleyha e Mujgan, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha aver capito di voler abbandonare i suoi piani di fuga per restare al fianco di Demir, i telespettatori turchi l'hanno già vista preparare di nuovo i bagagli, pronta ad abbandonare la tenuta. Il signore di Cukurova, stanco dell'ingombrante presenza di Yilmaz nella sua vita, ha ordinato ai suoi scagnozzi di sabotare i freni delle sua automobile, così da farlo morire in mezzo alla strada. Tuttavia, quel giorno non è stato l'ex meccanico a prendere il suo veicolo, bensì Mujgan. In preda alla gelosia, l'ex sarta, determinata ad avere un faccia a faccia con la donna che le ha portato via l'Akkaya, è salita a bordo. Le due hanno avuto un brutto incidente, che, per fortuna, non è stato fatale.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Fekeli smaschera Demir!

Fekeli è convinto che dietro l'incidente che hanno avuto la Hekimoglu e la Altun ci sia lo Yaman. L'uomo dà avvio ad una serie d'indagini, che lo portano a scoprire che, come sospettava, i freni della vettura sono stati compromessi. Fekeli, allora, si rende conto che, vista la sorveglianza alla sua villa, deve esserci una talpa. Ma chi è il traditore? Nel momento in cui l'ex galeotto nota la strana assenza di uno dei suoi uomini, i sospetti ricadono proprio su di lui. Fekeli ordina a Cetin di rintracciarlo. Una volta stanato, il ragazzo confessa che è stato l'erede di Adnan ed Hunkar a pagarlo per sabotare l'automobile dell'imprenditore. Il padrino di Yilmaz, forte di questa rivelazione, corre dalla signora per metterla al corrente su ciò che ha fatto Demir.

Zuleyha scappa da Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Quando Hunkar lo prende di petto per scoprire se Fekeli le avesse detto la verità o meno, il figlio non può fare altro che vuotare il sacco. I due, però, non sono soli. Nascosta nell'ombra, la protagonista sta origliando. Zuleyha va su tutte le furie, accusando lo Yaman di essere un assassino: voleva uccidere il suo ex fidanzato, e stava per uccidere lei e la dottoressa. Sconvolta, la giovane dichiara di non voler condividere il letto con un uomo spietato come lui. La Altun, inoltre, ammette che, probabilmente, finora gli è rimasta accanto soltanto perché gli era grata per aver salvato il loro bambino, e perché si sentiva in colpa: Demir era pronto a sacrificarsi per loro, mentre lei non aspettava altro che le si presentasse l'occasione giusta per fuggire. Ora, approfittando di un momento di caos, Zuleyha prepara le valigie, prende il piccolo Adnan e si mette in viaggio verso casa dell'Akkaya... grossi guai all'orizzonte!'

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.