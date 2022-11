Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha ingannata! Ecco chi la sta manipolando...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha viene raggirata... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha è furibonda con Gulten, colpevole di non aver consegnato le sue lettere ad Yilmaz, quando lui era in prigione, come lei le aveva chiesto. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che la Altun finirà con il prendersela anche con un'altra servitrice, ossia Mihmet, la bambinaia del piccolo Adnan. In realtà, Mihmet non avrà fatto niente per meritarsi le sfuriate della giovane: è stata incastrata dalla diabolica Seher! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Seher corteggia Gaffur, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo di tanto in tanto Hunkar dare qualche direttiva a Seher, la quale resta però un personaggio relegato ai margini, i telespettatori turchi già sanno che la giovane saprà come prendersi il suo spazio nella soap opera turca. Anzitutto, la domestica, sorprendentemente, mette gli occhi su Gaffur, ed inizia ad avvicinarglisi, incurante del fatto che lui sia sposato - più o meno felicemente - con Saniye. E Gaffur, incapace di resisterle, comincia a riempirla di attenzioni e di regali...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Mihmet nel mirino di Seher...

Seher, intanto, ha il timore che la signora possa rimpiazzarla. Questa è una paura che ha sin da quando Hunkar fa tornare Fadik alla tenuta: lei, infatti, era stata assunta proprio per sostituire la cameriera, nel momento cui era stata cacciata per aver messo in giro le voci su di una presunta relazione extraconiugale tra Gulten e Sabahattin. Così, Mihmet, la bambinaia del piccolo Adan, finisce nel mirino della domestica... che gliene combina di tutti i colori.

Zuleyha licenzia Mihmet per colpa di Seher, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Un giorno, ad esempio, Seher getta nel lavandino la pappa del bambino, mettendo Mihmet nei guai. Quest'ultima, ignara di ciò che è realmente accaduto, si vede costretta a scusarsi con Zuleyha, pur essendo innocente. Dopodiché, la domestica le fa un dispetto addirittura più grave: le nasconde una pomata che doveva utilizzare per curare un'irritazione ad Adnan. La domestica spinge Mihmet ad andare in città per acquistarla, e le promette di badare al bimbo in sua assenza. Ovviamente, Seher non rispetta la parola data, e quando la Altun rientra a casa, notando che Adnan è stato lasciato solo e che non gli è stato applicato il medicamento, s'infuria. Zuleyha, allora, licenzia la balia. Mihmet prova a discolparsi, raccontandole di quello che si erano dette lei e la collega, la quale, però, nega prontamente tutto... Ma qual è lo scopo che spinge Seher a compiere queste terribili azioni?

