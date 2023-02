Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir, per vendicarsi, appicca un incendio alla villa di Sermin... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha è mamma del piccolo Adnan, mentre Demir sta crescendo quest'ultimo come fosse figlio suo, benché sia di Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che l'imprenditore sta per diventare padre per davvero: non è sterile come ha sempre creduto. La giovane, però, potrebbe non permettergli di coronare questo sogno, dato che sta pensando di abortire. Tuttavia, lo Yaman la raggiunge e ferma in tempo... e scopre che la Altun poteva contare sull'aiuto di Sermin. Furibondo, l'uomo si prepara a fargliela pagare a sua cugina! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Demir accusa Zuleyha di averlo tradito, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Demir determinato a continuare a tenere Zuleyha lontana dal figlioletto, i telespettatori turchi sanno già che l'uomo sta per scoprire che la moglie è per la seconda volta in dolce attesa. Nel momento in cui apprende la notizia, lo Yaman va su tutte le furie. Quest'ultimo, infatti, è certo di essere stato tradito: qualche giorno prima, aveva confidato ad Hunkar di aver sempre saputo che il piccolo Adnan non potesse essere il suo erede, essendo convinto di non poter concepire. Dunque, a parer suo, non c'è altra spiegazione: la Altun è andata di nuovo a letto con Yilmaz!

Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir scopre di non essere sterile...

I coniugi hanno una terribile discussione. Demir accusa la consorte di essere una fedifraga, e di portare in grembo - per la seconda volta - il figlio dell'ex meccanico. Nonostante Zuleyha gli giuri tra le lacrime di aver fatto l'amore soltanto con lui, lo Yaman, accecato dalla rabbia, estrae la pistola e gliela punta contro, ma, alla fine, non riesce a premere il grilletto. Così, l'imprenditore si reca ad Istanbul per sottoporsi ad ulteriori accertamenti, mentre la ragazza, esasperata, chiede a Sermin di accompagnarla da un medico che possa farla abortire illegalmente.

Demir se la prende con Sermin, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Nel momento in cui torna a Cukurova, impaziente di dire alla Altun di aver scoperto di non essere totalmente sterile e, quindi, di scusarsi per non averle creduto, Demir non la trova alla tenuta. Grazie alle parole della madre, il signore intuisce che cosa abbia intenzione di fare l'amata e corre per raggiungerla e fermarla prima che sia troppo tardi. Arrivato dal dottore, lo Yaman scopre con sgomento che sua cugina stava aiutando Zuleyha ad abortire, e, dopo aver riportato a casa quest'ultima, mette in atto la sua vendetta. L'acerrimo nemico di Yilmaz cosparge di benzina tutte le stanze dell'abitazione di Sermin per appiccare un incendio! La bionda, vedendo distrutta la sua villa, si prepara a contrattaccare...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.