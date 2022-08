Terra Amara Anticipazioni turche: Yilmaz lascerà Adana? Una notizia potrebbe convincerlo ad andarsene...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Terra Amara. Le Anticipazioni ci rivelano che Hunkar cercherà di cacciare Yilmaz da Adana con l’inganno.

Trame sempre più complesse e intrigate ci aspettano nelle nuove puntate di Terra Amara. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla soap turca, in onda su Canale 5. Dopo essere stata ricoverata a seguito dello scontro a fuoco tra Yilmaz e il figlio Demir, Hunkar pianificherà di convincere l’uomo amato da Zuleyha a lasciare per sempre Adana.

Hunkar in ospedale nelle nuove puntate di Terra Amara

La tensione tra Yilmaz Akkaya e Demir Yaman si farà sempre più pressante nelle nuove puntate della soap di Canale 5. Dopo aver scoperto che Yilmaz è ancora vivo e che non è morto in prigione come tutti si sono impegnati a farle credere, Zuleyha farà di tutto per ricongiungersi all’uomo che ama e crescere con lui il figlio che porta in grembo. Yilmaz, scoperti gli inganni di Demir, si recherà a casa Yaman armato e tra i due esploderà uno scontro di fuoco che culminerà con la ferita inflitta a Hunkar. La terribile donna, nonostante le proteste, sarà costretta al ricovero in ospedale quando la ferità di infetterà, lasciando così spazio a Zuleyha per inventare un nuovo piano di fuga. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni su Terra Amara.

Anticipazioni Terra Amara: Hunkar ha un nuovo diabolico piano

Hunkar è pronta a tutto per impedire a Zuleyha di lasciare il figlio Demir e fuggire con Yilmaz. Lo Yaman, nel frattempo, è ormai certo di non poter abbassare la guardia fino a che non avrà eliminato, anche fisicamente, Akkaya dalla sua città affinché la moglie gli sia fedele. Hunkar rimanere ferita nello scontro tra i due uomini e il medico annuncia che la donna dovrà essere ricoverata per accertamenti. In ospedale, Hunkar si ritrova a stringere un legame sempre più appassionato con Ali Rahmet Fekeli, padrino di Yilmaz e omicida del marito della donna, il quale tuttavia è innamorato della signora Yaman da tanto tempo. Nelle nuove puntate della soap turca su Canale 5, Hunkar si riprenderà e tornerà a casa, scoprendo che la nuora ha tentato la fuga per seguire Yilmaz. Zuleyha, infatti, ha rubato tutti i gioielli della suocera per comprare un biglietto del treno ma non riuscirà a prenderlo e povera addirittura a togliersi la vita. Per evitare ulteriori complicazioni, Hunkar deciderà di ingannare Yilmaz e allontanarlo dalla città.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz lascia Adana

Dopo aver affrontato Demir, Yilmaz è sempre più sicuro di voler continuare questa guerra con il suo rivale per riavere Zuleyha. Le buone intenzioni del protagonista di Terra Amara, tuttavia, si scontreranno con il nuovo terribile inganno ordito da Hunkar. La donna racconterà a Yilmaz di aver chiesto alle forze dell’ordine di non liberarlo dalla prigione per evitargli la sofferenza di scoprire che Zuleyha non solo aveva sposato Demir ma aspettava anche suo figlio. La donna, inoltre, dirà che è proprio per volere di Zuleyha che cerca di allontanarlo dalla città, dato che la giovane ha cambiato vita e voltato pagina e non vuole più avere nulla a che fare con lui. Queste parole spingeranno Yilmaz a lasciare per sempre Adana?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.