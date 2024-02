Terra Amara Anticipazioni Turche: Saniye e Gulten muoiono. Ecco chi le uccide

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, vedremo la morte di Saniye e Gulten... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Saniye e Gulten stanno vivendo serenamente la loro vita. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che a breve dovremo dire addio ad entrambe. Infatti, Saniye e Gulten verranno investite, e non in modo accidentale. Mentre la prima morirà sul colpo, la seconda, che per giunta è incinta, morirà in ospedale... Vediamo insieme che cosa accadrà più nel dettaglio nelle trame turche della soap opera.

Arriva Colak, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Saniye e Gulten vivere più o meno serenamente le loro vite, i telespettatori turchi sanno già che il destino delle due, purtroppo, è infausto. Il terribile Colak, uno degli uomini più potenti e spietati di Cukurova, torna a piede libero dopo ben diciotto anni di carcere, e giura vendetta. Colak vuole riappropriarsi di tutte le sue terre, quelle che alcuni suoi amici gli hanno sottratto. Tra di essi, spicca Demir Yaman, il quale s'impossessò di alcuni di questi territori indebitamente. Pertanto, l'uomo è impaziente di compiere la sua prossima mossa...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Saniye e Gulten contro Colak!

Quando Zuleyha viene a sapere quali siano le intenzioni di Colak, non si lascia intimorire: è pronta addirittura a trascinarlo in tribunale. Intanto, però, il signore sta continuando a portare avanti il suo diabolico piano. Colak giunge in una delle terre degli Yaman con alcuni uomini, pronto a saccheggiarla. Purtroppo per lui, sopraggiunge a sorpresa qualcuno che è altrettanto pronto, ma a mettergli i bastoni tra le ruote. Si tratta di Saniye e Gulten, le quali, resesi conto delle intenzioni di Colak, decidono di prenderlo di petto e metterlo in guardia: non gli permetteranno di agire indisturbatamente!

Saniye e Gulten vengono uccise, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Saniye e Gulten si mettono alla guida del loro mezzo per andare in commissariato: vogliono denunciare il losco individuo. Tuttavia, mentre sono in viaggio, improvvisamente sono costrette a fermarsi perché una delle gomme si è bucata. La donna prende la ruota di scorta, che però rotola via; Saniye e la cognata, allora, si mettono a correre per raggiungerla, quando un'automobile le investe a tutta velocità. Alla guida c'è il figlio di Colak, e quest'ultimo gli siede accanto. La moglie di Gaffur muore sul colpo, invece Gulten, che tra l'altro è in dolce attesa, sopravvive. Purtroppo, la domestica morirà poco dopo in ospedale...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.