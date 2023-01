Terra Amara Anticipazioni Turche: Hunkar e Demir drogano Zuleyha!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Hunkar e Demir credono che sia meglio sedare Zuleyha... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha è disperata per essere stata separata dal piccolo Adnan. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che Demir toglierà di nuovo il bambino alla moglie per punirla della sua insubordinazione. La Altun, disperata, arriverà a compiere dei gesti folli. Hunkar, allora, prende in mano la situazione, e suggerisce al figlio di far assumere alla nuora dei tranquillanti a sua insaputa... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Zuleyha fugge da Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Demir strappare il piccolo Adnan dalle braccia di Zuleyha, i telespettatori turchi lo hanno già visto punirla nuovamente in questo modo. Dopo che la giovane ha scoperto che è stato il marito a manomettere i freni dell'automobile di Yilmaz, provocando l'incidente in cui stava per perdere la vita insieme a Mujgan, è fuggita con il figlioletto, ed è andata a chiedere rifugio proprio all'ex fidanzato. Lo Yaman, nel momento in cui ne è entrato a conoscenza, ha aperto il fuoco, ed ha continuato a sparare fino a quando non ha colpito l'Akkaya alle spalle e la Altun non è tornata da lui.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir punisce Zuleyha!

Una volta rincasati, per darle una lezione, Demir decide di togliere - ancora una volta - Adnan alla mamma. Nel bel mezzo di un acceso litigio, l'uomo dice a Zuleyha che il bambino resterà lontano da lei, almeno finché l'ex meccanico non sarà più un problema per loro, perché avrà sposato la dottoressa. Dato che i due fidanzati non hanno ancora nemmeno fissato la data delle nozze, l'ex sarta inizia a disperarsi, e a pensare al suicidio. Tuttavia, la Altun non rinuncia alla possibilità di poter tornare presto a stringere il piccolo Adnan, e tenterà di ricongiungersi con lui anche senza l'approvazione dello Yaman. Non riuscendo nell'impresa, la ragazza ha un crollo nervoso...

Hunkar e Demir danno dei tranquillanti a Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Hunkar, spazientita dall'atteggiamento della nuora, ha una proposta per il figlio. La signora sostiene che sia il caso che Zuleyha cominci ad assumere dei tranquillanti, altrimenti rischia d'impazzire definitivamente. Benché sembri piuttosto titubante, alla fine Demir capisce che, forse, Hunkar non ha tutti i torti: è necessario intervenire prima che sia troppo tardi. Pertanto, poco dopo la suocera dà da bere alla protagonista un bicchiere d'acqua in cui ha lasciato cadere qualche goccia da una boccetta di vetro... quali conseguenze avrà tutto ciò?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.