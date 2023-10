Terra Amara Anticipazioni Turche: Gaffur è un assassino, Saniye scopre tutto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le nuove Anticipazioni di Terra Amara, la soap turca di Canale 5, che riguardano Gaffur e il delitto commesso contro Hatip.

Le Anticipazioni Turche delle puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, ci rivelano che Gaffur verrà meno al suo intento di costudire il terribile segreto che porta con sé. L’uomo, infatti, si vedrà costretto a rivelare alla moglie Saniye di essere l’assassino di Hatip. Cosa succederà al protagonista della soap turca? Scopriamolo insieme.

Gaffur minacciato da Behice nelle nuove puntate di Terra Amara

Gaffur si è macchiato di un terribile delitto, uccidendo Hatip e non rivelando a nessuno di essere un assassino. La perfida Behice, tuttavia, ha scoperto tutta la verità e ha intenzione di sfruttarla a suo vantaggio, soprattutto quando Ali Ramet Fekeli arriva allo stremo della sopportazione e la caccia da casa sua. L’uomo, impietosito dalla terribile dark lady per via dell’affetto che Mujgan prova per lei, le concederà comunque di risiedere in una piccola dimora destinata alla servitù, quella che un tempo era occupata da Yilmaz per stare più vicino possibile alla mansione di Zuleyha e Demir Yaman. Così, Behice terrà sotto scatto Gaffur costringendolo a servirla a suo piacimento, pena la rivelazione della verità sulla morte di Hatip. Mentre l’uomo è furioso ma deve sottostare agli ordini di Behice, strangolata da Demir, la moglie Saniye inizia a sospettare qualcosa.

Anticipazioni Terra Amara, Saniye mette Gaffur all’angolo

Il comportamento sempre più ambiguo del marito Gaffur insospettisce Saniye. La donna cerca di capire cosa stia succedendo al marito e non può non collegare il suo grande cambiamento al trasferimento di Behice. Il collegamento tra i due, poi, diventerà molto più evidente dopo due eventi in particolare. Secondo le Anticipazioni di Terra Amara, infatti, Saniye noterà che Gaffur si sacrificherà permettendo a Demir Yaman di colpirlo pur di aiutare Behice. Così, furiosa ma anche preoccupata, Saniye costringerà Gaffur a rivelare tutta la verità: Behice lo ricatta perché ha assistito all'omicidio di Hatip, avvenuto a causa di un colpo partito erroneamente mentre si trovava sotto minaccia. Ma come reagirà Saniye alla confessione shock del marito? Il loro matrimonio potrebbe risentirne oppure la comandante della servitù metterà da parte i dubbi per aiutare Gaffur a smarcarsi da Behice?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.