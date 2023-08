Terra Amara Anticipazioni Turche: Behice la fa franca, Sevda arrestata per l’omicidio di Hunkar

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni turche della soap Terra Amara. Behice incastra Sevda per l’omicidio di Hunkar.

Hunkar Yaman è stata assassinata da Behice Hekimoglu, che ora si trova in mezzo alla caccia all’uomo indetta a Cukurova da Demir, che vuole a tutti i costi il responsabile. Nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca di Canale 5, la perfida dark lady attuerà un piano malvagio per incastrare Sevda, depistando così le ricerche sul reale responsabile della morte di Hunkar. Riuscirà Behice a farla franca? Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia.

Hunkar assassinata, epilogo assurdo a Terra Amara

Epilogo amaro per la madre di Demir Yaman. Proprio quando stava per coronare il suo sogno d’amore e inizia a redimersi anche agli occhi degli spettatori di Terra Amara, infatti, Hunkar viene uccisa a sangue freddo da Behice Hekimoglu. La donna, infatti, ha scoperto che la sua rivale in amore ha chiesto alla polizia di indagare sul suo passato, rischiando di rivelare gli omicidi dei precedenti mariti e di finire in galera. Demir, sconvolto dalla morte della madre, ha chiesto immediatamente ai gendarmi di indagare sull’accaduto, desideroso di ripagare l’assassino di Hunkar con la stessa moneta. Nel frattempo, lo Yaman ha organizzato i funerali per la madre amatissima, ai quali parteciperà tutta Cukurova: gli abitanti sono sconvolti, infatti, dal fatto che una delle cittadine più rispettabili abbia fatto una tale fine. Ed è proprio durante i funerali che Behice farà in modo che i sospetti ricadano su un’altra persona, per poter continuare indisturbata il suo piano di sposare Fekeli e rubare tutta la sua cospicua eredità.

Anticipazioni Terra Amara: Behice inganna tutti

Nelle nuove puntate della soap turca di Canale 5, dopo aver assassinato Hunkar per impedire alla donna di rivelare a tutti la verità sulla misteriosa morte dei suoi, facoltosi, precedenti mariti, Behice inscenerà un furto e ruberà i gioielli della donna. Gioielli che, come ci rivelano le Anticipazioni, la Hekimoglu nasconderà in fretta e furia a casa di Sevda. Tra la donna e Hunkar, infatti, ci sono dei precedenti dovuti alla relazione che Sevda ha intrattenuto con il marito della Yaman, e sarà facile credere che sia stata proprio lei a volersi vendicare dell’ex rivale in amore. Così, mentre tutta Cukurova piange la morte di Hunkar durante i suoi funerali e Demir, in prima fila, non può addurre ipotesi contrarie, Behice farà una soffiata ai gendarmi e dirà loro di controllare a casa di Sevda per trovare eventuali prove sull’omicidio. Così, la donna verrà portata via in manette e Behice potrà festeggiare la vittoria.

Terra Amara Anticipazioni: Sevda in arresto per l’omicidio mai commesso

Behice è una donna senza scrupoli e non è certo la prima volta che occulta prove, così da risultare totalmente innocente. Lo ha fatto quando ha ucciso i suoi ricchi mariti e lo fa di nuovo, facendo ricadere la colpa della morte di Hunkar sull’ex amante del marito, Sevda. Nonostante sia molto legato alla donna e si senta spaesato nel vederla portare via dai gendarmi, Demir deciderà di continuare a vegliare sul corpo privo di vita della madre durante il funerale, senza prestare aiuto a Sevda, che si troverà così sola contro prove schiaccianti a suo carico. I gioielli della Yaman sono nascosti nel suo cassetto, dunque cosa serve di più per indicarla come l’assassina? Behice non può che essere felice, anche questa volta l’ha fatta franca.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.