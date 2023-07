Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir fa un annuncio alla stampa, Yilmaz non può crederci

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni turche di Terra Amara, per gli episodi presto in onda su Canale 5. Demir annuncia alla stampa la verità su Adnan ma scontenta Yilmaz.

Nuovi colpi di scena ci attendono nelle puntate di Terra Amara. Le Anticipazioni sulla Soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, rivelano che Demir Yaman deciderà di parlare apertamente con la stampa dopo l’incidente terribile che ha portato Adnan vicino alla morte. L’uomo ammetterà che il bambino è figlio di Yilmaz ma non racconterà tutta la versione dei fatti, provocando l’ira del suo rivale. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Adnan fuori pericolo nelle nuove puntate di Terra Amara

Demir ha scoperto che Zuleyha e Yilmaz tramavano alle sue spalle per fuggire in Germania e ha deciso, per punire la moglie, di portarle vie i suoi figli, aiutato dall’ex amante del padre defunto, la cantante Sevda Caglayan che si è occupata dei bambini. Demir ha impedito a Zuleyha di avere contatti con i figli, non rivelando neppure alla madre Hunkar dove li ha nascosti, portando così la madre a scoprire che da anni si prende cura della donna che per poco non avrebbe potuto rovinare la loro famiglia. La rabbia di Hunkar è talmente tanta da disconoscere suo figlio. Per cercare di sistemare la situazione, Zuleyha rivela a Demir di aver detto a Yilmaz la verità sulla paternità e succede il finimondo. Mentre tutti discutono, Adnan afferra la pistola di Demir e si spara accidentalmente! Tutti si disperano e portano il bambino in ospedale in fretta e furia. Fortunatamente Adnan si sottopone ad un intervento ed è fuori pericolo.

Anticipazioni Terra Amara: Zulehya prende una decisione

Dopo lo shock per l’incidente di Adnan, che fortunatamente è fuori pericolo a seguito di un complesso intervento chirurgico, Zulehya cambia totalmente rotta e decide, per una volta, di non schierarsi. La donna è furiosa sia con Demir che con Yilmaz, dal momento che l’incidente è avvenuto mentre i due litigavano su come gestire la paternità di Adnan, senza controllare cosa facesse nel frattempo il piccolo. Zulehya arriverà addirittura a dirsi pronta a rinunciare all’idea del divorzio perché non le importa di rimanere sposata o meno con Demir, se questo mette in pericolo la vita dei suoi figli. Insomma, Zulehya è decisa a mettere il bene dei piccoli prima di tutto, con grande sorpresa di Hunkar che era riuscita ad organizzare un incontro per riappacificare le varie fazioni.

Terra Amara: Demir parla alla stampa, l’annuncio shock

L’incidente capitato ad Adnan è diventato oggetto di chiacchiere a Cukurova e tutti vengono a sapere che il bambino è in realtà figlio di Yilmaz. Per evitare che si facciano illazioni sul suo conto e quello della sua rispettabile famiglia, Demir invita la stampa per un discorso e confessa pubblicamente la verità su Adnan. Una verità, tuttavia, che distorce e usa come mezzo per apparire ancora più magnanimo e rispettabile, raccontando di essersi innamorato di Zuleyha senza sapere che fosse incinta, credendola sorella di Yilmaz, e di aver accettato di crescere il figlio come il suo, senza tuttavia raccontare di aver costretto la donna a legarsi a lui per anni e anni. Il discorso alla stampa provocherà l’ira dell’Akkaya che avrà una reazione inaspettata.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.