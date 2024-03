Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Zuleyha fa infuriare Betul che minaccia di ucciderla!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, tensione altissima tra Zuleyah e Betul. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni sulla soap turca.

Nuovo scontro di fuoco tra Zuleyha Altun e Betul Arcan. Le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5, infatti, ci svelano che la vedova di Demir Yaman si vedrà costretta a cacciare nuovamente dalla villa la figlia di Sermin, quando scoprirà che le due hanno sottratto alla figlia Leyla un oggetto prezioso. Furiosa per la reazione di Zuleyha, Betul esploderà di rabbia e giurerà vendetta pretendendo la morte della padrona di casa. Ecco tutti i dettagli sulle nuove puntate della soap.

Zuleyha salva Betul nelle nuove puntate di Terra Amara

Betul Arcan si trova nelle grinfie del perfido Hasmet Colak, che l’ha imprigionata dopo un finto matrimonio, facendo credere anche ad Abdulkadir Keskin che fosse tutto vero, suscitando l’ira dell’uomo che si è sentito preso in giro dalla donna che ama. Non potendo credere a Betul, certo che la ragazza si sia piegata al volere di Hasmet pur di non perdere la sua fortuna e il denaro che tanto brama, Abdulkadir darà ordine al fratello Vahap di cacciare la Arcan e sua madre Sermin dalla sua casa, ovvero la villa adiacente a quella degli Yaman, costringendo madre e figlia a chiedere aiuto a Zuleyha Altun. Sebbene tra loro i trascorsi siano pessimi, la vedova di Demir Yaman darà asilo alle due donne, permettendole di vivere nella piccola e umile casa di Gaffur e Uzum.

Anticipazioni Terra Amara, Sermin compie un gesto terribile

Ospiti della umile dimora nella villa degli Yaman, Betul e Sermin sono rimasti senza alcun fondo dal momento che Hasmet ha rubato alla ragazza tutto il denaro prima di fuggire da Cukurova. Betul è disperata per aver dovuto chiedere aiuto a Zuleyha, ma non avendo soldi non può sperare di tornare presto alla sua indipendenza. Nel frattempo, Sermin decide di compiere un gesto terribile, rubando una medaglietta d’oro alla piccola Leyla. Quando la Altun si renderà conto della sparizione del prezioso oggetto, chiederà a tutti di cercarlo nella proprietà fino a quando Fadik non ripenserà alla giornata appena trascorsa, suggerendo a Zuleyha di controllare Sermin dato che la donna ha trascorso diverso tempo con la bambina, riempiendola di complimenti. Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5.

Terra Amara Anticipazioni, Betul vuole uccidere Zuleyha

Le Anticipazioni sulla soap turca ambientata a Cukurova ci rivelano che Zuleyha deciderà di fidarsi di Fadik e chiederà a Gaffur di ispezionare la sua casa, trovando così la medaglietta nella borsa di Sermin. Delusa dal gesto della donna, anche dopo aver avuto pietà della loro situazione a dir poco precaria, la Altun caccerà madre e figlia da villa Yaman, facendo esplodere di rabbia Betul. La Arcan, infatti, lascia la casa annunciando a sua madre che è giunto il momento di uccidere ed eliminare per sempre Zuleyha, per impossessarsi dei beni degli Yaman una volta per tutte. Una promessa che, come vedremo, porterà a gravi conseguenze.

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì alle 21:20.