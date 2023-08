Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Fekeli vuole Behice lontana da Cukurova, cattive notizie per la Dark Lady

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame delle nuove puntate di Terra Amara, soap turca di Canale 5. Fekeli sospetta di Behice e la caccia dalla città.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Fekeli inizierà a sospettare del coinvolgimento di Behice nell’omicidio della promessa sposa Hunkar Yaman. Mentre la perfida dark lady fa leva su Mujgan per rimanere nelle grazie del ricco uomo di cui si è innamorata, Fekeli la inviterà a lasciare immediatamente Cukurova. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e le trame della soap turca.

Zuleyha difende Sevda nelle nuove puntate di Terra Amara

Dopo aver scoperto che il suo amato Fekeli avrebbe sposato la rivale Hunkar Yaman ed aver avuto un confronto con la donna, lontano dagli occhi indiscreti degli abitanti di Cukurova, Behice ha assassinato a sangue freddo la madre di Demir. Quest’ultima aveva scoperto, infatti, l’oscuro passato di Behice e aveva intenzione di rivelare a tutto il mondo che i suoi precedenti mariti erano morti per mano sua. Per non far ricadere la colpa su di sé, Behice è riuscita ad incastrare Sevda nascondendo nella casa dell’ex amante di Adnan i gioielli di Hunkar. Sevda viene arrestata ma Zulehya, che ha sempre visto di buon occhio la donna e sa l’affetto che nutre nei confronti di Demir non crede che avrebbe mai potuto uccidere Hunkar e così condannare quello che lei considera quasi un figlio all’infelicità. Così, allarmata dalle parole degli investigatori che trovano che il delitto corrisponda a totale brutalità, Zuleyha inizierà a pensare che dietro l’omicidio ci sia la mano di Behice.

Anticipazioni Terra Amara: Zulehya accusa Behice

Dal momento che solamente poche settimane aveva tentato di ucciderla, Zulehya crede che Behice potrebbe essere tranquillamente in grado di compiere un gesto efferato nei confronti della rivale in amore Hunkar e dunque inizia a ritenerla prima indiziata dell’adorata suocera. Durante un raduno pubblico a Cukurova, Zulehya lancerà pensatissime accuse contro Behice, che si difenderà magistralmente non potendo essere in nessun modo collegata all’omicidio. Sebbene le parole della moglie di Demir non serviranno a nulla in termini tecnici, contribuiranno tuttavia a far nascere in Fekeli un forte dubbio e il desiderio di allontanare immediatamente Behice, per poter indagare sulla morte di Hunkar senza averla intorno a manipolarlo.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli caccia Behice

Sebbene non abbia prove di quanto sostiene Zulehya, Fekeli inizia a pensar che l’intuizione della giovane donna non sia poi così sbagliata. Behice è sempre stata gelosa di Hunkar e, guarda caso, la sua futura moglie è morta proprio il giorno in cui lui le ha chiesto ufficialmente di sposarla. Così, Fekeli invita Behice a lasciare subito Cukurova, incurante delle proteste della donna che fa leva anche su Mujgan per poter rimanere in città. La dark lady, avendo intuito che l’uomo non si fida più di lei, decide di fingere di assecondarlo e in realtà mette in atto l’ennesimo torbido stratagemma. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.