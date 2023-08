Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Behice pronta a tutto, si fa picchiare da un complice poi la tragedia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia raccontano il piano folle di Behice.

Il comportamento ambiguo di Behice e la morte improvvisa di Hunkar Yaman hanno portato Zuleyha ad accusare la perfida dark lady dell’omicidio dell’adora suocera, gettando nel dubbio anche Fekeli. Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, l’uomo caccerà Behice da casa sua accusandola di portare tensione tra Yilmaz e Mujgan, e sospettando delle sue reali intenzioni, portando così la donna ad un gesto assurdo che potrebbe costarle la vita. Vediamo insieme le Anticipazioni sulla soap turca.

Behice cacciata da Fekeli nelle nuove puntate di Terra Amara

Quando Zuleyha ricollega il terribile omicidio di Hunkar Yaman alla mano di Behice, Fekeli ascolta rapito il discorso della Altun e comincia a sospettare della donna che sta ospitando nella sua lussuosa dimora. Così, Fekeli allontana Behice e le intima di lasciare Cukurova, accusandola di portare fin troppo scompiglio nel matrimonio già vacillante di Mujgan e Yilmaz. Con questa scusa, il ricco uomo chiede a Behice di fare le valige e inizia ad indagare sul suo conto, ma non sa che la perfida dark lady è pronta a tutto per rimanere in città e costringerlo a sposarla. Mentre si dirige all’aeroporto di Adana per lasciare il Paese, infatti, Behice metterà in atto un piano malefico e subdolo, che potrebbe tuttavia ritorcerlesi contro. Scopriamo insieme le Anticipazioni di Terra Amara e del piano di Behice.

Anticipazioni Terra Amara, Behice si fa picchiare selvaggiamente

Hunkar Yaman è morta per mano di Behice ma lei, rubando alla rivale tutti i gioielli e nascondendoli a casa di Sevda, è riuscita a depistare le indagini che si sono inizialmente concentrate sull’ex amante di Adnan. Scagionata, Sevda è stata pubblicamente difesa da Zuleyha certa che ci sia la mano di Behice dietro all’omicidio della suocera. Solo poche settimane prima, infatti, Behice non aveva avuto alcuna esitazione nel cercare di uccidere la Altun, e inoltre Hunkar era sua rivale in amore dal momento che Fekeli le aveva ufficialmente chiesto di sposarsi. Fekeli, dubitando della sua ospite, le ha chiesto di lasciare Cukurova ma Behice non ha intenzione di assecondarlo e, fingendo di andare in aeroporto, si incontra con un complice che prima la aiuta ad inscenare un’aggressione, poi la accompagna nel bosco per mettere in atto la seconda terribile parte di questo piano.

Terra Amara Anticipazioni, Behice rischia di morire

Le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5 rivelano che, messa alla porta da Fekeli, Behice simulerà di essere stata aggredita aiutata da un complice. Insieme a lui, la dark lady si apparta nel bosco. La donna, infatti, ha pagato per essere picchiata e vuole anche essere ferita con un colpo di pistola alla spalla, così che Fekeli non possa esimersi dal farla tornare nella sua splendida magione, dove lei lavorerà dall’interno per farlo innamorare e sposarlo. Qualcosa, tuttavia, va storto e il colpo che parte finisce per colpire lo stomaco di Behice, lasciandola a terra quasi morta. Avendo scoperto la valigia svuotata della zia, Mujgan chiede a Fekeli di aiutarla convinta che sia successo qualcosa, e così i due ritrovano Behice in stato di semi-incoscienza nel bosco. Il colpo di pistola nello stomaco le sarà fatale?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.