Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 7 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che tutti devono presenziare ai funerali di Ercument, compresa Gulten...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 febbraio 2023, alle 14.10, i gendarmi danno il triste annuncio agli Yaman: Ercument è stato ritrovato morto. Hunkar piange davanti al comandante per non destare sospetti e, sempre per lo stesso motivo, anche Gulten dovrà partecipare ai funerali...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz uccide Ercument...

Yilmaz non ha avuto scelta: quando ha scoperto che Ercument aveva violentato Gulten, lo ha aggredito. Il cugino di Demir, a differenza sua, era armato, ed infatti, per difendersi, gli ha sparato. Prima di perdere i sensi, l'ex meccanico ha visto che Ercument era pronto ad uccidere la poverina; così, ha utilizzato le ultime energie per colpirlo ripetutamente in testa con un sasso.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar e Fekeli insabbiano lo stupro e l'omicidio!

Hunkar e Fekeli si sono subito adoperati per insabbiare lo stupro e l'omicidio. Entrambi hanno a cuore l'onore di Gulten, che, se si fosse saputo che cosa le era successo, sarebbe stato irrimediabilmente compromesso. Inoltre, la signora non voleva che si spargesse la voce che suo nipote fosse uno stupratore, così come l'uomo non voleva che Yilmaz finisse dietro le sbarre di nuovo...

Gulten parteciperà ai funerali di Ercument, nelle Anticipazioni del 7 febbraio 2023 di Terra Amara

I gendarmi raggiungono la tenuta, e non portano buone notizie: hanno ritrovato il corpo di Ercument. Quest'ultimo è morto in circostanze sospette, ma, con alte probabilità, è stato vittima di un omicidio. Sono tutti sconvolti, specialmente Hunkar, la quale, al cospetto del comandante, si mostra straziata dal dolore. Ovviamente, la donna non può permettere che si scopra che già fosse al corrente della situazione. La famiglia, compresa la domestica che è stata violentata da Ercument, raggiungono Istanbul, dove avranno luogo i funerali...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 6 all'11 febbraio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.