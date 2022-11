Terra Amara Anticipazioni 22 novembre 2022: Demir pronto ad annientare Yilmaz e Fekeli!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 22 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir non ha alcuna pietà!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 novembre 2022, alle 14.10, Demir, determinato a mettere fuori gioco Yilmaz e Fekeli, escogita un diabolico piano. Il ragazzo ordina a Sait di cercare Ali Riza Citci, l'unico ancora vivo dei tre testimoni che mandarono Fekeli in carcere per l'omicidio di Adnan Yaman......

Terra Amara Anticipazioni: Demir fuori di sé dalla rabbia!

Demir è inferocito. Il signore non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano mentre Yilmaz prova ad avvicinare a Zuleyha, e Fekeli prova ad avvicinare Hunkar: coloro i quali odia di più al mondo devono restare alla larga da coloro le quali ama più al mondo. L'Akkaya, infatti, è il suo rivale in amore, l'ex promesso sposo di sua moglie, mentre Fekeli è l'uomo che ha scontato vent'anni di carcere perché condannato per l'omicidio di suo padre, il potente Adnan Yaman...

Demir contro Yilmaz e Fekeli, nelle Anticipazioni del 22 novembre 2022 di Terra Amara

Yilmaz e Fekeli sono ormai figlioccio e padrino, e lavorano insieme per far fruttare i loro affari. Dunque, lo Yaman ha un'altra ragione per detestarli: tanto l'Akkaya quanto Fekeli sono degli - amati da tutti, ma odiati da lui - imprenditori degni di nota. Demir si è mosso in diverse occasioni per tentare di mettere loro i bastoni tra le ruote, come quando, di recente, ha incaricato un suo tirapiedi di annacquare cento tonnellate del cotone che i due producono per renderlo inutilizzabile, facendo così saltare loro un'importante accordo!

Terra Amara Anticipazioni: Il piano di Demir...

Ora, però, il papà del piccolo Adnan vuole mettere Yilmaz e Fekeli fuori gioco una volta per tutte... senza sporcarsi le mani di sangue, come promesso ad Hunkar e alla Altun. Pertanto, lo Yaman, determinato a cacciarli via da Cukurova, ordina a Sait di cercare in largo e in lungo Ali Riza Citci, l'unico ancora in vita tra i tre testimoni che fecero condannare l'ex galeotto per l'assassinio di suo padre Adnan. Quale sarà di preciso il piano del ragazzo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 21 al 26 novembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.