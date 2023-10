Terra Amara Anticipazioni 21 ottobre 2023: Behice si lancia nel vuoto e muore!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 21 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Behice, ormai smascherata e con una pistola puntata contro, si suicida!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 ottobre 2023, alle 14.10, Gaffur confessa a Demir di aver ucciso accidentalmente Hatip, e gli parla del biglietto con cui lo ricattò e che lo inchioderebbe. A detta di Behice, è Sermin ad esserne in possesso; quest'ultima, però, nega. L'imprenditore decide di non denunciarlo per il bene di Saniye e di Uzum. Intanto, Fekeli vede Mujgan intenta a vendere i propri gioielli per poter pagare il trasferimento di Behice ad Istanbul, e l'uomo insiste per provvedere personalmente. Sevda, invece, scopre che il giorno dell'omicidio di Hunkar, la zia della dottoressa s'introdusse in casa sua, e lo racconta a Zuleyha. Le due giungono alla conclusione che sia stata Behice ad uccidere la signora. L'Altun l'accusa pubblicamente. La ragazza arriva al Circolo e mostra un atto giudiziario che inchioda la diabolica donna per l'assassinio dei due precedenti mariti. Behice si dà alla fuga, ma prima, avendo bisogno di denaro, deruba Gaffur. Zuleyha e Fekeli si mettono sulle sue tracce, così come Fikret e Demir. Quest'ultimo la trova sul ciglio di un burrone. Lo Yaman è pronto ad ucciderla, allora lei si lancia nel vuoto e muore...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur confessa a Demir di aver ucciso Hatip...

Su consiglio di Saniye, Gaffur sta confessando a Demir di aver ucciso accidentalmente Hatip. Il tuttofare racconta al signore anche del biglietto con cui lo ricattò nel tentativo di scucirgli un po' di denaro, e di cui, secondo Behice, Sermin è in possesso. Quest'ultima, però, nega. Lo Yaman, per quanto sia adirato con Gaffur, decide di non denunciarlo per il bene della moglie e della piccola Uzum.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli vuole aiutare Mujgan...

Fekeli sta assistendo ad una scena che lo lascia di stucco. L'uomo vede Mujgan intenta a vendere i propri gioielli. La dottoressa gli spiega che necessita di quei soldi per pagare il trasferimento della zia ad Istanbul: benché non voglia più avere a che fare con l'Hekimolgu senior, si sente comunque in dovere di provvedere a lei. Fekeli, non volendo che l'Hekimoglu junior faccia un sacrificio simile, insiste per provvedere personalmente.

La morte di Behice, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 ottobre 2023

Sevda sta per fare una scoperta sconcertante: il giorno dell'omicidio di Hunkar, Behice entrò in casa sua. La cantante capisce che la donna s'intrufolò di nascosto nell'abitazione per nascondere nel cassetto del comodino i gioielli della vittima, con il chiaro intento d'incastrarla. Dunque, non ci sono dubbi: è stata l'Hekimoglu senior ad uccidere Hunkar. Dopo che Sevda ne ha parlato con Zuleyha, quest'ultima raggiunge il Circolo per accusare pubblicamente la zia del medico: mostra a tutti un atto giudiziario che la inchioda per l'assassinio dei due precedenti mariti. Behice, in preda al panico, si dà alla fuga. L'Altun e Fekeli si mettono sulle sue tracce, così come Fikret e Demir. Il figlio della vittima la trova sul ciglio di un burrone. Lo Yaman le punta contro una pistola, e lei, in uno slancio di orgoglio, salta nel vuoto, preferendo suicidarsi anziché farsi uccidere. L'Hekimoglu senior è morta.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.