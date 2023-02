Terra Amara Anticipazioni 21 febbraio 2023: Demir appicca un incendio e poi fugge!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 21 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che per fargliela pagare, Demir dà fuoco alla casa di Sermin. Yilmaz, invece, ha qualcosa d'importante da mostrare a Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 febbraio 2023, alle 14.10, Demir riesce ad arrivare in tempo dal dottor Suavi. Per vendicarsi di Sermin, colpevole di aver provato ad aiutare Zuleyha ad abortire, l'imprenditore dà fuoco alla sua abitazione. Dopodiché, insieme alla madre, alla moglie e al piccolo Adnan, lo Yaman fugge ad Istanbul. Nel frattempo, Yilmaz mostra a Fekeli il frammento della lettera della Altun, dandogli così prova che Hunkar è la burattinaia delle loro vite...

Terra Amara Anticipazioni: Demir arriva in tempo dal dottor Suavi!

Quando Zuleyha le ha chiesto di accompagnarla da un medico che praticasse aborti clandestini, Sermin ha accettato su due piedi. Quest'ultima godeva al pensiero che la giovane volesse sbarazzarsi del figlio del suo odiato cugino, Demir. Pertanto, le due si sono recate insieme dal dottor Suavi. Tuttavia, la Altun non è riuscita ad andare fino in fondo: il marito è sopraggiunto in tempo per fermarla e portarla via!

Terra Amara Anticipazioni: Demir dà fuoco alla villa di Sermin...

Lo Yaman è una furia cieca. L'imprenditore non riesce a credere che sua moglie stesse davvero per uccidere il loro bambino. Oltre ad avercela con Zuleyha, però, Demir ce l'ha anche e soprattutto con Sermin. Accecato dalla rabbia, il signore di Cukurova si prepara a mettere in atto la sua vendetta contro la cugina. Lo Yaman, impietoso, appicca un incendio alla villa di Sermin! Mentre la bionda guarda la sua casa che viene divorata dalle fiamme, l'uomo, insieme alla madre, all'amata e al piccolo Adnan, raggiunge Istanbul...

Yilmaz spiazza Fekeli, nelle Anticipazioni del 21 febbraio 2023 di Terra Amara

Yilmaz è ancora furibondo. L'ex meccanico ha appena scoperto che la Altun sposò Demir soltanto perché Hunkar la ricattava. Quest'ultima le aveva assicurato che avrebbe fatto condannare a morte il suo amato Akkaya, se non fosse convolata a nozze con il figlio. Ora il giovane mostra il frammento della lettera rivelatrice a Fekeli. Yilmaz vuole che il padrino apra gli occhi, capendo una volta per tutte che Hunkar non sia una brava persona come crede: è lei la burattinaia della sua vita!

