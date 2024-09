Temptation Island: gli ascolti della terza puntata

Anticipazioni TV

Lo share e i telespettatori che hanno seguito la terza puntata della nuova edizione di Tempation Island andata in onda ieri, martedì 25 settembre 2024.

Ancora ottimi ascolti su Canale 5 per “Temptation Island”: leader assoluto della serata con 2.870.000 spettatori totali e il 20.73% di share (che sale al 26.4% sul target commerciale).

Temptation Island, il terzo appuntamento si conferma leader assoluto della serata

Il terzo appuntamento con il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 3.858.000 spettatori e del 31.8% di share.

Successo anche tra i giovanissimi: media del 37.5% di share sui 15-19enni. Il grande successo di Temptation Island prosegue e si consolida nel mondo online. Su Mediaset Infinity la seconda puntata della stagione, negli ultimi 6 giorni, è stata vista da 918.000 individui. Numeri che portano ad un ascolto complessivo (sommando quello televisivo di Canale 5) a quota 4.163.000 individui.

Il primo appuntamento, in onda martedì 10 settembre 2024, ha registrato il 23,9% di share come una media 3.362.000 telespettatori. La seconda puntata, in onda martedì 17 settembre 2024, ha registrato 3.124.000 spettatori totali e il 21.47% di share . Il docu-reality prodotto dalla Fascino Pgt dunque continua a crescere e si confema leader degli ascolti per la rete ammiraglia Mediaset.

Temptation Island, come dichiarato dal direttore di rete, Giancarlo Scheri, è uno dei programmi più seguiti e amati dai telespettatori. Il format, che esplora i sentimenti e le dinamiche di coppia, continua a coinvolgere il pubblico, portando riflessioni su temi come amore, fiducia e relazioni. Il merito del trionfo è attribuito all'instancabile lavoro di Maria De Filippi e del team Fascino, capaci di creare storie emozionanti e imprevedibili, mantenendo alta l'attenzione del pubblico.

