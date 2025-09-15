TGCom24
Temptation Island
Temptation Island e poi...e poi: stasera su Canale 5 lo speciale

Anita Nurzia

Oggi, lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda un nuovo, imperdibile appuntamento con il docu-reality di Filippo Bisciglia, Temptation Island .

Oggi, lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda un imperdibile appuntamento con uno degli show più seguiti e discussi dell’estate: Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti che ci permetterà di scoprire gli sviluppi delle vicende delle sette coppie protagoniste dell’ultima edizione.

Rivedremo Sonia M. e Alessio, Valentina e Antonio, Sonia B. e Simone, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Marco e Denise, e infine Lucia e Rosario. Tutti loro torneranno a raccontare cosa è successo dopo l’esperienza nel villaggio, quando le telecamere si sono spente e hanno dovuto fare i conti con la vita reale.

Sarà un appuntamento ricco di emozioni, in cui non mancheranno conferme, colpi di scena e decisioni inaspettate, perché quando si parla d’amore il vero finale lo scrive solo il tempo. Le storie che ci hanno fatto riflettere, discutere, emozionare e anche sorridere tornano in tv con “Temptation Island e poi… e poi…”, per regalarci le ultime tappe di questo viaggio nei sentimenti.

Durante la serata scopriremo che direzioni hanno preso i rapporti e i legami messi alla prova durante il programma: qualcuno sarà riuscito a ricucire le ferite, qualcun altro avrà scelto la strada della separazione definitiva. A distanza di poche settimane, la vita, con il suo corso imprevedibile, avrà portato davvero a nuovi scenari inattesi?

Tante le novità, le sorprese e le rivelazioni. A fare da guida, come sempre, ci sarà il conduttore Filippo Bisciglia, che con la sua sensibilità e il suo stile inconfondibile accompagnerà il pubblico nei retroscena più intensi, dando voce ai sentimenti e alle scelte dei protagonisti.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
