Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024: Shirin stana Alexandra ma Markus interviene per insabbiare tutto

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 6 al 10 maggio 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore: Shirin stana Alexandra ma Markus interviene per insabbiare tutto

Shirin non ce la fa più. L’idea di perdere la vista per sempre l’ha abbattuta e nemmeno l’aver ricevuto una grande somma di denaro, da un donatore anonimo, è riuscita a farle tornare il sorriso.

Shirin riconosce l’odore del detergente che le ha rovinato la vita quando Yvonne pulisce l’appartamento. La ragazza si decide a scoprire da dove arrivi il prodotto. Il suo obiettivo è quello di prendersi la sua vendetta contro chi le ha causato la cecità.

Shirin scopre che la responsabile di quanto le è accaduto è Alexandra. La donna è pronta ad assumersi le sue responsabilità e si scusa con lei. Ma prima che possa creare un vero e proprio scandalo, Markus interviene proponendo a Shirin un accordo.

Shirin non sa se accettare l’accordo proposto da Markus e ne parla con Gerry, che le dice subito di rifiutare. La ragazza è però molto allettata dall’idea di sistemarsi per sempre.

Tra Gerry e Shirin scoppia una lite e Helene spinge il figlio a non forzare troppo la mano con la fidanzata ma soprattutto a non essere così protettivo. Il giovane cerca di mettere da parte la sua ansia ma Shirin, delusa da lui, comincia ad avvicinarsi a qualcun altro, che sembra capirla molto meglio.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Paul nasconde un trauma del passato

Josie informa Paul dell’offerta di lavoro che ha ricevuto al concorso. Se accettasse dovrebbe trasferirsi a Lisbona e per il suo fidanzato andrebbe molto bene, visto che Luna abita là.

La partenza di Josie è però legata alla fine della sua formazione e la giovane teme che André non accetterà di accelerare il suo apprendistato.

Intanto Erik chiede un prestito per poter concedere alla figlia il suo matrimonio da sogno, poi parte per una riunione di classe e lascia l’organizzazione del matrimonio a Yvonne. La donna saprà mantenere la promessa di limitare le spese?

Josie, Paul e Yvonne cercano una nuova location per celebrare il loro matrimonio e Yvonne pensa a un posto elegante e quasi pomposo. Josie però le rivela che sia lei che il suo fidanzato vogliono una cerimonia più semplice.

Josie si entusiasma davanti a un bellissimo prato e sarebbe felice di festeggiare il suo matrimonio là. Paul però non lo è per nulla a causa di un vecchio trauma.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Vanessa gelosa di Carolin e Leon

Vanessa ha in mente la famiglia tradizionale e per questo non riesce a lasciarsi andare con Carolin. Purtroppo però, nonostante questa idee, quando si trova in intimità con Max, non si sente coinvolta da lui.

Carolin non ha preso per nulla bene la decisione di Vanessa e trova consolazione in Leon, che le sta accanto in questo momento. I due stanno vivendo lo stesso evento drammatico e forse per questo sembrano avvicinarsi pericolosamente.

Vanessa sorprende Carolin e Leon proprio nel momento di intimità. Sconvolta da quanto ha visto, si confida con Max ma finisce per mettere il fidanzato contro Carolin per via di Michael.

Helene fa un passo in avanti verso André e lo invita a partecipare alla festa popolare insieme a lei. Lo chef continua però a non capire i sentimenti della donna e si convince che lei voglia andare a conquistare altri uomini. Decide addirittura di aiutarla creandole un profilo sulla piattaforma di incontri che lui stesso usa.

Dal suo profilo sul sito di incontri, Helene si rende conto che André non la vede com’è davvero e rimane profondamente delusa dalla visione che l’uomo ha su di lei. Le cose cambiano quando André riceve un messaggio sul suo cellulare.

Christoph non riesce a sopportare che la sua amata Alexandra sia tornata con Markus e che sia pure felice. Convinto che il suo rivale debba essere cacciato, incarica l’investigatore privato Krüger di trovare le prove che i conti della Schwarzbach AG sono stati falsificati. Il suo impegno viene ripagato ma i documenti trovati rischiano di mettere in pericolo pure Alexandra.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.