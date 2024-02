Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 4 al 10 marzo 2024: Constanze vuole trasferirsi a Londra per allontanare Paul da Josie!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 4 al 10 marzo 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Nina e Henning fanno pace

Nina e Henning fanno pace e possono recarsi alla cantina di Nina per fare un tour. Constanze continua però a essere preoccupata che Henning possa soffrire.

Henning torna dal tour nella cantina con una decisione che lascia Constanze senza parole. Vuole infatti investire nell’azienda vinicola di Nina e per occuparsene, vuole partire con lei. Constanze vedendolo tanto felice, decide di lasciare da parte le remore e di organizzare per lui una festa d’addio.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Paul assume un investigatore privato per trovare il padre di Josie

Erik cerca di trovare un nuovo lavoro per aiutare finanziariamente Josie con il bar e chiede aiuto a Robert.

Paul decide di aiutare Josie a trovare suo padre biologico e assume un investigatore privato, senza dire nulla a Constanze. Purtroppo per lui, la ragazza si rende conto delle spese affrontate dal fidanzato e capisce quanto sia ancora legato alla sua ex.

Constanze cerca di evitare che Paul si riavvicini a Josie e per farlo gli chiede di cambiare vita insieme a lei e di trasferirsi a Londra, dove ha un’offerta di lavoro. Paul non sa cosa risponderle ed è molto combattuto.

Quando Robert fa capire a Paul che non può lasciare il suo posto da amministratore delegato da un momento all’altro, Constanze cerca un’altra soluzione per stare accanto al fidanzato e non lasciarlo avvicinare a Josie. La ragazza è determinata ad allontanarsi dalla sua rivale e a trasferirsi lontana da lei.

Leon e Josie si organizzano per un nuovo appuntamento e la ragazza vuole presentarsi al meglio. Per trovare il look adatto, accetta di fare shopping insieme alla madre ma si rende conto di avere un’idea molto diversa da lei in fatto di stile.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Christoph rivela ad Alexandra di amarla

Gerry non riesce a superare l’esame pratico della patente e Shirin, dopo essersi assicurata che il giovane abbia completa padronanza della teoria, si rende conto che il suo fidanzato soffre di ansia ed è per quello che si blocca durante la prova.

Christoph cade nella trappola di Alexandra, che convince addirittura ad appoggiare i suoi progetti di rinnovo del Fürstenhof. I due brindano all’accordo appena stipulato e finiscono per baciarsi.

Christoph confessa ad Alexandra di amarla e le chiede di dare una seconda chance al loro amore, passando dei giorni insieme a Formentera.

Leon riceve una notizia dalla Schoko Götter, che gli annuncia una promozione che potrebbe mettere in ginocchio il Caffè Liebling. Il giovane non sa come comportarsi, combattuto tra l’amore che prova per Josie e i suoi doveri professionali. Paul lo accusa di pensare più alla carriera che alla donna che ama e Josie, venuta a sapere di questo scontro, vuole sapere cosa abbiano in mente i due ragazzi.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.