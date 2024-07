Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto 2024: arriva Vroni Shwarzbach, poi il colpo di scena

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni e Noah ai ferri corti

Eleni ha posto una condizione a Markus affinché possa rientrare nell’azienda, ovvero cercare di fare un passo verso Noah. Inconsapevole dell’accordo, quest’ultimo è felice del fatto che il padre mostri interesse per i suoi lavori in legno. L’idillio, tuttavia, ha vita breve e quando Markus si interroga sul ruolo che Noah possa avere in società, lui prende le distanze e finisce per litigare anche con Eleni.

Eleni e Noah sono ai ferri corti e a nulla serve l’intervento dei loro coinquilini. Nonostante un incontro chiarificatore, infatti, i due fratelli non riescono a fare pace e Noah rimprovera ad Eleni di essere rimasta al fianco di Markus nonostante i suoi crimini.

Markus e Noah si incontrano e Eleni è felice che tra loro le cose siano andate così bene, almeno fino a quando non scopre un retroscena scioccante avvenuto durante la gita di Valentina e Vroni. Di cosa si tratta?

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Vroni scompare!

La figlia minore degli Schwarzbach, Vroni, annuncia la sua intenzione di fare visita all’hotel. La donna vuole riavvicinare la sua famiglia e, dal momento che la separazione tra i loro genitori non è ancora di dominio pubblico, i fratelli stanno al gioco e accettano di posare per una foto che crea finalmente un clima disteso tra i membri della famiglia.

In realtà Alexandra e Markus si preparano a divorziare ufficialmente ma devono prima discutere dei termini degli accordi. Markus si mostra insolitamente pacifico e dichiara di voler cedere ad Alexandra l’intero pacchetto del Fürstenhof, pronto a seppellire i vecchi rancori.

Vroni organizza una festa di famiglia e riesce a mettere tutti d’accordo, tanto che il party risulta essere un successo. Alexandra e Markus hanno deciso di rivelare alla figlia la verità sul loro divorzio ma non possono farlo in quanto Vroni scompare improvvisamente durante una gita con Valentina.

Tempesta d’Amore: Erik tra Ulrike e Yvonne

Erik è interessato a Ulrike ma la donna proprio non sembra notarlo. Yvonne, allora, si offre di aiutarlo inventando una scusa per far sì che Ulrike si avvicini a lui, e le confessa di aver rotto con Erik e di esserne ancora innamorata, in cerca di aiuto.

Ulrike vuole far tornare insieme Erik e Yvonne e pensa di farlo ingelosendo l’amica, invitando il suo ex a trascorrere la notte in una delle romantiche capanne. I due trascorrono una bella serata e al risveglio Ulrike rimane colpita dall’impegno di Erik che, per impressionarla, si arrampica su un albero e cade rovinosamente.

In ospedale, Erik deve far in modo che Yvonne e Ulrike non si incontrino per non dover fornire spinose spiegazioni. Sentendosi in colpa per l’incidente, tuttavia, Ulrike si offre di prendersi cura di lui.

Interessato a Ulrike, Erik chiede alla donna di fare una gita sul campi da golf del Fürstenhof. Mentre Yvonne è verde di gelosia ma si trattiene dall’intervenire, Erik commette un passo falso dal momento che incontra Werner, al quale aveva detto di essere in congedo per malattia.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alfons e Werner in competizione

Werner e Alfons vogliono a tutti i costi far colpo sul nipote Leander e tra i due nasce una competizione assurda. Avendo scoperto che il rivale ha regalato al nipote una canna da pesca, Werner organizza per lui un giro in carrozza e invita anche Alfons, scatenando una furiosa discussione durante la gita.

Nessuno dei due nonni vuole sotterrare l’ascia da guerra e questa volta tocca a Alfons. L’uomo fa credere a Werner di aver organizzato l’inaugurazione di un nuovo campo da golf alla presenza di importanti Vip. In realtà si tratta di un banalissimo campo da mini-golf e Werner va su tutte le furie, sentendosi umiliato.

Mentre Alfons si confronta con Hildegard annunciando di aver messo fine alla disputa con Werner dal momento che ora i due sono pari, quest’ultimo medita ancora vendetta per l’umiliazione subita. I due nonni di Leander riusciranno a fare pace?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.