Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024: Vanessa sceglie Max!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 29 aprile al 3 maggio 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Shirin rischia di morire

Gerry ha fatto un sogno che lui pensa sia premonitore e si convince che Shirin possa recuperare la vista. La ragazza non è però così tanto ottimista e purtroppo i medici le danno ragione. I suoi occhi faticano a recuperare la vista e potrebbe essere necessario un trapianto di cornea.

Shirin deve abituarsi alla sua nuova vita come non vedente ma non è molto sicura di riuscire a farcela. La giovane vuole soprattutto dimostrare a Gerry di essere indipendente nonostante il brutto incidente ma finisce per commettere un’imprudenza, che potrebbe costarle cara.

Shirin si salva solo grazie all’intervento di Valentina. La Ceylan ringrazia la Saalfeld e si confida con lei, riuscendo persino a darle la forza di capire quale dovrà essere il suo futuro. Valentina, dopo giorni di indecisione e confusione, capisce che potrebbe aiutare le persone e decide di iniziare un tirocinio in ospedale.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Vanessa sceglie Max

Vanessa è sopraffatta dai sentimenti che Carolin prova per lei e dal bacio che la donna le ha dato. La Sonnbichler decide di capire cosa realmente provi prima di convolare a nozze con Max e propone alla Lamprecht una serata romantica.

Carolin è sconvolta dalla richiesta di Vanessa e spera che la proposta della donna non nasconda un doppio fine, ovvero un test per capire i suoi sentimenti e poi tornare dal fidanzato. Convinta che si tratti di un doppio gioco, prende le distanze e si allontana dal Fürstenhof per qualche giorno.

Vanessa scopre che Max si è procurato una carrozzina in previsione di allargare la famiglia. La donna comprende, proprio in quel momento, di non poter rinunciare al suo sogno, quello che potrà realizzare con il suo Max.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Josie squalificata al concorso ma poi…

Josie e Paul sono finalmente fidanzati e sono felici. I due ragazzi vorrebbero sposarsi, al più presto, nel castello dove si sono giurati amore eterno ma Erik è in crisi: non può permettersi di pagare l’affitto che il proprietario del posto da sogno ha chiesto.

Josie trova ispirazione da un regalo di Paul per creare una nuova pralina di cioccolato, perfetta per il concorso.

André assume troppi tranquillanti e perde completamente il controllo, tanto da rivelare a Max un segreto a lungo tenuto tale da Helene. Josie, vedendo il pasticcere in difficoltà, sostituisce le praline da lui create con le proprie e convince la giuria, vicendo il primo premio. Peccato però che l’inganno venga presto svelato e che Josie e il suo compagno vengano squalificati.

Nonostante la squalifica, le praline di Josie hanno fatto colpo e la ragazza ottiene una grande opportunità di lavoro.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Eleni cerca di salvare l’amore tra Alexandra e Christoph

Markus ritorna al Fürstenhof con l’intenzione di lottare per il suo matrimonio. Alexandra però non ha alcuna intenzione di tornare insieme a lui e spinge il marito a svelare un lato del suo carattere molto pericoloso. Markus arriva a ricattare la moglie.

Il ricatto di Markus mette sia Alexandra che Christoph nei guai. I due potrebbero finire in prigione e la donna pensa di cedere alle richieste del marito. Prima però vuole passare un’ultima serata romantica con il suo innamorato.

Eleni si rende conto che sua madre è sinceramente innamorata di Christoph e decide di chiedere a Markus di lasciarli in pace e di ritirare il ricatto. L’uomo, commosso dalle parole della ragazza, decide di darle retta ma quando riceve un messaggio dal suo rivale in amore, cambia di nuovo idea.

Helene deve confessare a Max la verità sui suoi sensi di colpa nei confronti di Gerry e la discussione tra i due finisce per far riaffiorare vecchie ferite.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.