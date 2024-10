Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre 2024: Eleni e Leander chiudono per sempre

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 28 ottobre al 1° novembre 2024.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 28 ottobre al 1° novembre 2024 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Vanessa entra in travaglio e perdona il padre

Vanessa è quasi al termine della gravidanza e il padre Gunther vorrebbe riallacciare i rapporti ma lei è in dubbio, sostenuta anche da Max, dal momento che l’uomo è una fonte di stress per lei in questo momento delicato. Vanessa entra in travaglio prematuro e si intensifica lo scontro tra Gunther e Max, il quale si trova anche in crisi nel suo lavoro al Fürstenhof dal momento che un cliente insoddisfatto lo ha minacciato e per stare vicino a Vanessa è sempre più assente ingiustificato. Nel frattempo, Gunther tenta il tutto per tutto scrivendo una lettera molto commovente alla figlia e lei decide di riconsiderare la loro relazione, chiudendo così le tensioni familiari. Entrambi ora hanno un nuovo futuro da scrivere al Fürstenhof.

Tempesta d’Amore: Eleni e Leander si dicono addio per sempre

Eleni e Leander sono ancora molto legati e la loro vicinanza si rinnova quando lei ha un piccolo infortunio. Il dottore, tuttavia, è tormentato dai sensi di colpa e capisce che il loro è un amore impossibile. ldegarda suggerisce a Leander di scrivere una lettera per aprire il suo cuore e trova appoggio in Elena. I due sono sorpresi da una tempesta e si ritrovano insieme più vicini che mai, e proprio in questo momento prendono atto dell’impossibilità della loro relazione. La rottura è definitiva e Eleni si rifugia in Markus.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Werner torna dal Sudafrica

Werner torna dal Sudafrica e scopre che il progetto dell’acqua curativa è ancora in stallo. Nonostante questo, il lavoro di Valentina lo sospende positivamente al punto da offrire un nuovo apprendistato al Fürstenhof. Valentina tuttavia ha come supervisore Greta con la quale entra immediatamente in conflitto, sospettando che abbia un relazione segreta con Noah del quale è ancora innamorata. Florian e Werner negoziano sull’installazione di una conduttura di acqua curativa, con nuove possibilità d’accordo mentre Erik e Yvonne, che vogliono lo stesso posto di lavoro, si trovano a discutere talmente ferocemente da mettere in dubbio il loro rapporto.

