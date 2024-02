Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 26 febbraio al 3 marzo 2024: Josie cerca il suo vero padre ma Erik e Yvonne le mentono!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Josie cerca il suo padre biologico

Leon sta accanto a Josie in questo momento difficile e la ragazza non sa se si sta affezionando davvero a lui o se ha solo bisogno di qualcuno vicino.

Leon le fa capire che Erik sta soffrendo molto per quello che ha scoperto su di loro e la giovane pasticcera fa un passo verso di lui. Josie non riesce invece a perdonare sua madre, che ha fatto un grande errore e che nemmeno ricorda il nome dell’altro uomo che poteva essere il padre di sua figlia.

Yvonne, dopo averci pensato, ricorda il nome del vero padre di Josie. La donna le rivela che questa persona si chiama Ricky Müller.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Erik trova il vero padre di Josie e decide di tenerglielo nascosto

Nonostante sappia che questa sua decisione ferirà moltissimo Erik, Josie decide di mettersi alla ricerca del suo vero padre ma non riesce a ottenere alcuna informazione utile. La giovane non sa che Erik ha deciso di indagare per conto proprio e che ha già avuto qualche notizia, che non vuole ancora rivelare a nessuno.

Erik vuole proteggere Josie da eventuali delusioni ed è per questo che non vuole dirle nulla della chiamata che ha ricevuto e che gli ha fornito informazioni molto importanti sul padre biologico della ragazza. Erik decide di partire con Yvonne per Francoforte, dove incontrerà Rick. Nel frattempo però Josie riceve una chiamata.

Josie scopre che sua madre ed Erik hanno incontrato il suo vero padre. La ragazza è inizialmente furiosa con loro ma poi capisce perché glielo abbiano tenuto nascosto e li perdona. Intanto Leon continua a starle vicino e quando i due collaborano per la creazione di nuove praline, la giovane decide che è arrivato il momento di riaprire il suo cuore.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Doppie nozze in arrivo?

Christoph scopre il doppio gioco di Alexandra e la donna si scusa con lui, rivelandogli di essere tornata con l’idea di trasformare il Fürstenhof in tanti appartamenti di lusso ma di aver cambiato idea dopo aver visto quanto lui tenga all’hotel.

Robert torna dall’Italia con il cuore spezzato e né Christoph né André riescono a rincuorarlo. Henning finisce per avere un malinteso con Nina mentre Carolin e Michael capiscono quanto sono affiatati mentre aiutano Max e Vanessa con i preparativi del loro matrimonio.

Max e Vanessa si rendono conto che le spese del loro matrimonio sono esose e Max dopo aver saputo che Michael a Carolin si sono fidanzati e che le cose stanno andando molto bene, propone all’amico di dividere le spese e di fare delle doppie nozze. Vanessa e Carolin accetteranno?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.