Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 18 al 24 marzo 2024: Josie scopre che Paul non l'ha tradita ma decide di rimanere con Leon

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 18 al 24 marzo 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 18 al 24 marzo 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 10.00.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Paul dice addio a Constanze

Tra Constanze e Josie scoppia un duro litigio e la prima accusa la pasticcera di essere la causa dei suoi mali con Paul. Josie è furiosa e decide di affrontare Paul, che le rivela di essere ancora legato a lei. La ragazza non saprà però rispondergli a tono quando lui le chiederà di rivelargli i suoi veri sentimenti.

Constanze vuole riconquistare Paul ma lui, che ha scoperto tutti i suoi piani, non ha alcuna intenzione di perdonarla. Il ragazzo vorrebbe persino raccontare la verità su lui e Tatjana a Josie ma Erik gli chiede di non farlo e di lasciare in pace la ragazza, permettendole di continuare a vivere il suo amore per Leon. Paul e Constanze hanno una brutta discussione prima che lei parta per l’Inghilterra.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Leon rivela a Josie la verità su Paul e Constanze

Paul si trova a dover condividere l’appartamento con Leon. Il ragazzo ha avvertito troppo tardi Werner, che ha affittato la sua casa al giovane cioccolataio. Quest’ultimo propone a Paul di vivere insieme sino a quando non avranno trovato un’alternativa.

Leon scopre degli intrighi di Constanze e capisce che Paul è innocente e non ha tradito Josie. Il giovane non sa se tenersi per sé questo segreto oppure andarlo a dire alla ragazza, con la paura che lei – alla fine – scelga Paul e non lui. Leon alla fine decide di essere sincero con Josie e le rivela degli intrighi di Constanze. La pasticcera, nonostante adesso sappia la verità, vuole restare insieme a Leon.

Paul intanto riesce a procurarsi l’indirizzo del padre biologico di Josie e cerca di parlare con lei. Quando Josie ringrazia Paul per il suo aiuto, scatta qualcosa tra di loro.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Robert rifiuta l’allettante proposta di Markus

Carolin e Vanessa sono diventate molto amiche ma la prima capisce di provare qualcosa di più. Sconvolta da tutto questo ma soprattutto da un sogno romantico, Carolin cerca di tenere lontano Vanessa.

Vanessa non capisce cosa sia successo con Carolin e tenta di riavvicinarsi a lei. Le due fanno pace ma Carolin è sempre più turbata. Per non pensare più all’amica, si concentra sul suo fidanzato. Peccato però che presto si ritrovi a fare i conti con se stessa.

Werner ha offerto a Robert e André un compromesso, ovvero quello di gestire insieme la cucina. Purtroppo tra i due non corre comunque buon sangue. Markus vuole approfittarne per mettere gli chef uno contro l’altro.

Dopo una nuova discussione tra André e Robert, Markus riesce a proporre a Robert una via d’uscita. Gli offre di usare il denaro della vendita dell’ala est per costruire una nuova pensione, dove poter installare un suo ristorante personale.

Robert non si fida di Markus e dice no alla sua offerta. André invece si sente umiliato dal collega e chiede aiuto a Michael.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 10.00 su Rete4.