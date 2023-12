Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 10 al 16 dicembre 2023: Gerry pronto a dichiararsi a Shirin ma arriva Merle!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 10 al 16 dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Josie nei guai!

Werner sì è convinto che dietro ai furti nella cucina del Fürstenhof ci sia lo zampino di Josie e decide di sospendere la pasticcera.

Josie chiede aiuto ad André per convincere Werner della sua innocenza ma lo chef non ha il coraggio di dire al fratello la verità. L’albergatore scopre però da solo che a rubare è proprio André.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Rosalie tormentata da una profezia

Rosalie trova per caso la banconota su cui Raphael aveva scritto il suo numero e ricorda le parole dell’uomo sul loro futuro insieme.

Rosalie cerca di non dare peso a questi pensieri ma, dopo qualche tempo, decide di riprendere la banconota. Stavolta però non la trova. La donna pensa che si tratti di un segno del destino e decide di accettare di partire con Michael per un viaggio in Nuova Zelanda. Proprio dopo aver fatto questa scelta, la banconota ricompare magicamente.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Gerry si pente delle sue scelte e capisce di amare Shirin

Gerry ha rifiutato l’amore di Shirin e lei, nonostante questo, ha deciso di lasciare Henning. Quest’ultimo non riesce a capacitarsi di quello che è successo ed è più che convinto che per la sua ex e il Richter non ci sia futuro.

Shirin si convince che Gerry non l’amerà mai ma il Richer comincia a pentirsi di quello che ha fatto. Il ragazzo mette da parte i suoi sensi di colpa nei confronti di Merle e decide di seguire i suoi sentimenti. Ma quando è pronto a rivelare a Shirin tutto il suo amore ecco che Merle ritorna al Fürstenhof.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Yvonne cerca di salvare la sua relazione con Christoph

Erik, infastidito dal comportamento di Yvonne, decide di rivelare a Christoph della sua notte d’amore con la donna.

Yvonne va su tutte le furie contro Erik e cerca di convincere Christoph che il Vogt abbia inventato tutto per farlo ingelosire. L’albergatore crederà alle sue parole?

Intanto Costanze è guarita e vuole sedurre Paul. La ragazza organizza una serata romantica ma il Lindbergh riesce a evitarla almeno per questa volta. Capisce però che non può continuare così, deve parlarle al più presto.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 20.00 su Rete4.