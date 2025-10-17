TGCom24
Tale e quale show
Tale e quale show
Anticipazioni TV

Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 17 ottobre, questa sera su Rai1

Anita Nurzia

Oggi, venerdì 17 ottobre 2025, in prima serata su Rai1, quarto appuntamento con il talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 17 ottobre, questa sera su Rai1

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla quarta puntata di Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 10 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della quarta puntata, in onda venerdì 17 ottobre

Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura”. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia. In testa alla classifica provvisoria c’è Maiello, ma con un vantaggio leggerissimo rispetto agli “inseguitori”.

Nel quarto appuntamento, invece, Carmen Di Pietro sarà Celine Dion, Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna, Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna, Maryna interpreterà Anna Tatangelo, Samuele Cavallo si cimenterà con Massimo Ranieri, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile immedesimandosi in Renato Carosone e Rocco Hunt, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi, Tony Maiello proverà a difendere il primato con Harry Styles e Peppe Quintale sarà Tony Hadley. Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

A giudicare le esibizioni ci saranno come sempre Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ai quali questa settimana si unirà il comico Andrea Pucci, pronto a dare un tocco ironico e pungente alla serata. Anche il pubblico potrà dire la sua: attraverso i social sarà possibile votare le performance preferite. Le tre più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto

Qui di seguito la classifica dopo la terza puntata di Tale e Quale Show:

  1. Pamela Petrarolo con 65 punti
  2. Tony Maiello con 57 punti
  3. Insinna & Cirilli con 54 punti
  4. Samuele Cavallo con 48 punti
  5. Antonella Fiordelisi con 44 punti
  6. Le Donatella con 41 punti
  7. Maryna con 40 punti
  8. Peppe Quintale con 33 punti
  9. Carmen Di Pietro con 30 Punti
  10. Gianni Ippoliti con 27 punti

La quarta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1

Tale e quale show
Tale e quale show
Guida TV