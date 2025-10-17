Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 17 ottobre, questa sera su Rai1
Oggi, venerdì 17 ottobre 2025, in prima serata su Rai1, quarto appuntamento con il talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti.
Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla quarta puntata di Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 10 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.
Tale e Quale Show, le anticipazioni della quarta puntata, in onda venerdì 17 ottobre
Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura”. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia. In testa alla classifica provvisoria c’è Maiello, ma con un vantaggio leggerissimo rispetto agli “inseguitori”.
Nel quarto appuntamento, invece, Carmen Di Pietro sarà Celine Dion, Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna, Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna, Maryna interpreterà Anna Tatangelo, Samuele Cavallo si cimenterà con Massimo Ranieri, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile immedesimandosi in Renato Carosone e Rocco Hunt, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi, Tony Maiello proverà a difendere il primato con Harry Styles e Peppe Quintale sarà Tony Hadley. Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.
A giudicare le esibizioni ci saranno come sempre Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ai quali questa settimana si unirà il comico Andrea Pucci, pronto a dare un tocco ironico e pungente alla serata. Anche il pubblico potrà dire la sua: attraverso i social sarà possibile votare le performance preferite. Le tre più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto
Qui di seguito la classifica dopo la terza puntata di Tale e Quale Show:
- Pamela Petrarolo con 65 punti
- Tony Maiello con 57 punti
- Insinna & Cirilli con 54 punti
- Samuele Cavallo con 48 punti
- Antonella Fiordelisi con 44 punti
- Le Donatella con 41 punti
- Maryna con 40 punti
- Peppe Quintale con 33 punti
- Carmen Di Pietro con 30 Punti
- Gianni Ippoliti con 27 punti
La quarta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1