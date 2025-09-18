TGCom24
Suzuki Jukebox. La notte delle hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino

Anita Nurzia

Oggi, giovedì 18 settembre, in prima serata su Rai1, l'evento dedicato alla musica con Antonella Clerici e Clementino.

Suzuki Jukebox. La notte delle hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino

La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni hanno fatto sognare e ballare.

Suzuki Jukebox. La notte delle hit, la grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, stasera su Rai1

Due serate evento in onda giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre alle 21.30 su Rai1, condotte da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che “Suzuki Jukebox. La notte delle hit vuole celebrare”. Lo show andrà in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su RaiPlay.

Due serate per rivivere dal vivo la storia della musica italiana e internazionale con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni.

Giovedì 18 settembre saranno protagonisti Anastacia, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Alcazar, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali, Tony Hadley.

Venerdì 19 settembre, invece, toccherà a Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. - Maizie Williams, Gemelli Diversi, Rettore, Nomadi, Ryan Paris, Le Orme, Johnson Righeira, Paolo Belli.

Anita Nurzia
