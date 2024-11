Storia di Una Famiglia Perbene 2, Anticipazioni: L'Ultima Puntata va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera su Canale5 non perdete l'ultimo appuntamento con la Fiction Storia di Una Famiglia Perbene 2. Come si concluderanno le vicende della famiglia De Santis? Scopriamolo insieme.

Questa sera, venerdì 1° novembre 2024, si concludono gli episodi di Storia di Una Famiglia Perbene 2. Nella puntata in onda oggi su Canale5, alle ore 21.45, scopriremo come finiranno le vicende della famiglia De Santis e se l'amore di Michele e Maria trionferà, stavolta per sempre. La seconda stagione della Fiction è stata ricca di colpi di scena, di addii e di nuovi arrivi. Antonio è morto mentre Michele, per riuscire a infiltrarsi nella sua famiglia e finalmente consegnare tutti alla giustizia, ha dovuto fingere la sua morte e, grazie a un intervento di ricostruzione facciale, fingersi un altro. Il ragazzo ha assunto l'identità di Francesco Falco ed è riuscito a ingannare tutti... tranne Maria, che da subito ha capito che nel nuovo arrivato - che l'attrae in maniera molto strana - c'è qualcosa di sospetto. Ma cosa succederà nell'ultimo episodio? Ecco le Anticipazioni Complete.

Storia di Una Famiglia Perbene 2: ecco cosa è successo nella Terza Puntata

Nella terza puntata di Storia di Una Famiglia Perbene 2, Maria ha affrontato la combattiva Angelica, decisa a sottrarle la custodia di Nino. A metterla in difficoltà, senza volerlo, è suo fratello Giuseppe che, in un impeto di ira, aggredisce la Straziota e Rocchino. La moglie di Nicola, dopo aver chiamato la polizia, riesce finalmente ad averla vinta. Giuseppe viene condannato a 18 mesi per lesioni mentre il piccolo Nino viene affidato alle cure della nonna materna. Intanto l’incontro tra gli Straziota e i Palmisano, organizzato da Francesco, finisce in tragedia a causa di Carlo, che estrae una pistola e spara a Falco.

Maria, dopo aver scoperto che Sabino l’ha ingannata, decide di chiedere ad Alessandro di sposarla e Francesco ci rimane molto male. Intanto Maddalena comincia a sospettare che Falco sia in realtà Michele. La ragazza lo rivela a Carlo che, dopo aver riesumato la bara del fratello, ha la conferma di quanto detto dalla giovane. Lo Straziota decide di non dire nulla ai genitori e di affrontare Francesco faccia a faccia e da solo. Sabino scopre tutto e cerca di correre ad avvertire l’amico ma Carlo lo insegue, colpendolo a morte. Lo scagnozzo muore tra le braccia di Maria ma non prima di averle rivelato di averla tradita per ordine di Angelica e che Falco è innamorato di lei. Quest’ultimo, nel mentre, si reca all’appuntamento con Maddalena in un casolare ma scopre di essere finito in una trappola.

Storia di Una Famiglia Perbene 2, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella quarta puntata in onda oggi su Canale5.

Carlo è certo che Falco sia in realtà suo fratello e intende affrontarlo faccia a faccia. Dà così un appuntamento, segreto, a Francesco e lo minaccia apertamente. Il confronto tra i due si fa molto duro e solo l’intervento di Maddalena scongiura il peggio. La ragazza salva Falco ma finisce per provare una serie di eventi che costringono gli Straziota a cercare lo scontro finale con il clan dei Palmisano. Maria viene coinvolta, in modo fortuito ma definitivo, in questa brutta situazione. La resa dei conti è ormai arrivata.

Storia di Una Famiglia Perbene 2 va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5.