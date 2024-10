Storia di Una Famiglia Perbene 2, Anticipazioni: La nuova stagione della Fiction va in onda da Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Maria, Michele, Antonio e Teresa tornano da stasera, 11 ottobre 2024. Su Canale5 arriva la seconda stagione di Storia di Una Famiglia Perbene. La Fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, riprende da dove si era interrotta e sarà ricca di nuovi colpi di scena così come di personaggi dal passato oscuro. Ecco tutte le Anticipazioni.

L’attesa è finita e da stasera, venerdì 11 ottobre 2024, ritroveremo la famiglia De Santis, protagonista di Storia di Una Famiglia Per Bene 2. La nuova stagione della fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari torna a farci compagnia nella prima serata di Canale5 e lo farà con nuovi episodi, completamente inediti, per quattro appuntamenti, alle ore 21.40. Le vicende di Maria e Michele e delle loro famiglie riprenderanno esattamente da dove le avevamo lasciate nella prima stagione e nel corso delle serate, si prevedono nuovi colpi di scena e l’arrivo di un personaggio dal passato molto oscuro, tutto da scoprire. Vediamo insieme le Anticipazioni.

Storia di Una Famiglia Perbene 2: la Fiction arriva su Canale5 da stasera venerdì 11 ottobre 2024

È cominciata appieno la stagione autunnale delle Fiction e Mediaset dopo i mercoledì in compagnia dei Fratelli Corsaro, ci propone l’appuntamento con Storia di Una Famiglia Perbene 2. Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti tornano a interpretare Antonio, Teresa e Maria De Santis, una famiglia pronta a tutto per combattere la malavita di una Bari anni ’90. La loro unione è stata determinante nella prima stagione e lo sarà anche nella seconda, quando tutto sembrerà di nuovo essere travolto, dopo un periodo di relativa pace.

Storia di Una Famiglia Perbene 2: ecco dove eravamo rimasti nella prima stagione

La prima stagione si era conclusa con la definitiva scelta di Michele di allontanarsi da Maddalena e di correre da Maria, il suo vero e unico amore, per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere – voluti dalla sua famiglia e da un gruppo di trafficanti albanesi – ma anche per dirle di essere pronto a tutto per proteggerla. Maria è riuscita a confessare al suo innamorato di non averlo voluto mai cacciare dalla sua vita ma di essere stata costretta a farlo perché suo padre, Nicola Straziota, aveva minacciato di far del male al suo di papà. I due ragazzi, in barba a tutti, sono riusciti a far trionfare il loro amore, almeno agli occhi di Antonio, che per la prima volta ha capito che Michele è un ragazzo buono, veramente legato a sua figlia e molto diverso da tutti i suoi parenti. Nell’ultima puntata, dopo una rocambolesca fuga, Michele è stato arrestato e portato in prigione mentre Maria, rimasta incinta, è tornata a casa con suoi, pronti a difenderla da ogni male.

Ed è proprio da qui che comincia la narrazione di Storia di Una Famiglia Perbene 2.

Storia di Una Famiglia Perbene 2: la Trama della nuova stagione

Dopo i fatti della prima stagione, Maria è tornata a casa e lei Antonio e Teresa, così come tutta la loro famiglia, si battono ancora per migliorare il quartiere e per proteggere i giovani dalle organizzazioni criminali che tormentano la Bari degli anni Novanta. Maria ha una grande novità: è incinta di Michele e sebbene questi sia attualmente in carcere, non è minimamente spaventata dal suo futuro da mamma. Con questo coraggio sia lei che i suoi genitori sono pronti ad affrontare tutti i colpi di scena che la seconda stagione di Storia di una Famiglia Perbene ci riserverà. Tra questi ci sarà l’arrivo di un giovane dal passato oscuro e misterioso ma anche l’ingresso di un nuovo clan di malavitosi, che prenderà il comando al posto della famiglia Straziota.

Nel cast della nuova stagione oltre a Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti ci sono anche: Vanni Bramati (Nicola Straziota), Alessandro Pess (Guido Palmisano), Alex Lorenzin (Francesco Falco), Sonia Aquino (Angelica Straziota), Elia Marangon (Alessandro Zarra), Chiara Vinci (Maddalena), Marco Falaguasta (Colonnello Zarra), Vito Mancini (Salvo Straziota) e Alessio Gallo (Carlo Straziota).

Storia di Una Famiglia Perbene 2: La Trama della Prima Puntata in onda l’11 ottobre 2024 su Canale5

Nella prima puntata di Storia di Una Famiglia Perbene 2, Maria è incinta mentre Michele sta scontando la sua pena in carcere. Il ragazzo è l’unico degli Straziota ad aver pagato per i crimini della sua famiglia. Nicola, suo padre, continua i suoi traffici come nulla fosse anche se latitante. A Bari però arriva un nuovo boss e con lui un nuovo clan di malavitosi: i Palmisano. Questi stanno riuscendo a conquistare il quartiere ma tutto cambia quando Michele viene violentemente aggredito in prigione. Antonio e Teresa capiscono di dover proteggere ancora una volta la loro figlia e il loro nipotino che sta per nascere.

Storia di Una Famiglia Perbene 2 va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5.