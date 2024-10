Storia di Una Famiglia Perbene 2, Anticipazioni Terza Puntata: ecco cosa vedremo Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella terza puntata di Storia di Una Famiglia Perbene 2. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Fiction di Canale5.

Questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, non perdete il terzo appassionante appuntamento con Storia di Una Famiglia Perbene 2. L’episodio della Fiction andrà in onda alle ore 21.40 su Canale5 e sarà pieno di colpi di scena. Ma scopriamo insieme le Anticipazioni Complete.

Storia di Una Famiglia Perbene 2: ecco cosa sta succedendo nella seconda stagione della Fiction

Storia di Una Famiglia Perbene è di nuovo in onda su Canale5. Da venerdì 11 ottobre 2024, la storia di Maria e Michele è tornata a farci compagnia con una seconda stagione ricca di colpi di scena. La famiglia De Santis ha accolto in casa un nuovo elemento, il piccolo Nino, il figlio di Maria e Michele ma ha anche dovuto salutare Antonio, morto nella seconda puntata della Fiction, andata in onda lo scorso 18 ottobre 2024.

In questi nuovi episodi, gli Straziota stanno facendo i conti con un nuovo clan, quello dei Palmisano, arrivato a Bari e deciso a prendere il loro posto. Ma Nicola e i suoi devono anche superare, insieme a Maria, la morte di Michele, finito vittima di un’aggressione in carcere. In realtà il ragazzo non è morto ma, dopo un intervento chirurgico di ricostruzione facciale, ha assunto l’identità di Francesco Falco e ha ricevuto il compito di infiltrarsi nella sua stessa famiglia, per sgominare una volta per tutte i suoi traffici.

Maria ha affrontato i due lutti, la morte del suo amato e del padre, con grande coraggio e in lei, puntata dopo puntata, si è fatto strada il pensiero che il papà di suo figlio non sia davvero scomparso. La giovane ha avuto una buona intuizione anche se non ha ancora capito che Michele e Falco sono la stessa persona. La figlia di Teresa è solo certa che questo personaggio appena arrivato nasconda qualcosa e questo la turba profondamente.

Storia di Una Famiglia Perbene 2, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella terza puntata in onda oggi su Canale5.

Falco riesce a convincere Nicola Straziota a stringere un accordo con Palmisano ma deve vincere i sospetti di Carlo. Il giovane non solo è diffidente verso il nuovo arrivato ma ne è pure geloso. Non sopporta infatti il rapporto che Falco ha instaurato con il padre e, all’insaputa di tutti, organizza un’imboscata per uccidere il boss rivale. Falco riesce a sventare l’attentato e fa isolare Carlo dalla sua stessa famiglia.

Intanto Maria non si è fatta abbindolare da Francesco e crede sempre più che il ragazzo nasconda qualcosa. La De Santis si mette a indagare su di lui ma soprattutto sul periodo che Francesco avrebbe passato insieme a Michele in carcere. Scoprirà la verità su di lui?

Storia di Una Famiglia Perbene 2 va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5.