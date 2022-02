Stasera non guardi Sanremo 2022? Ecco due film da vedere Oggi in TV, mercoledì 2 febbraio

Anticipazioni TV

Per quelli tra voi che al posto del Festival di Sanremo preferiscono passare la serata guardando un bel film in tv, oggi, mercoledì 2 febbraio, ve ne suggeriamo due: Breakfast Club e Secretary. Ecco cosa c'è da sapere sui due film in questione e perché ve li consigliamo.

Stasera a partire dalle 20.45 su Rai 1 va in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2022.

Per tutti quelli che invece preferiscono guardare un bel film in tv, abbiamo deciso di consigliarne due da vedere in onda stasera in prima serata sui canali in chiaro: Breakfast Club, in onda alle 21 su TwentySeven e Secretary, in onda alle 21.30 su La7D.

Breakfast Club: il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TwentySeven

La trama e il cast del film Breakfast Club

Breakfast Club è una commedia del 1985 scritta e diretta da John Hughes.

La vicenda si svolge nella Shermer High School, nell'Illinois, durante un sabato della primavera del 1984, quando cinque ragazzi con niente in comune tranne la scuola si ritrovano a condividere ben più di quello che avrebbero mai immaginato.

Il preside Richard Vernon (Paul Gleason) mette in punizione - assegnandogli il tema “Chi sono io?” - cinque studenti, Andrew “Andy” Clark (Emilio Estevez), Brian “The Brain” Johnson (Anthony Michael Hall), John Bender (Judd Nelson), Claire Standsh (Molly Ringwald) e Allison Reynolds (Ally Sheedy). Invece di svolgere il compito, i ragazzi iniziano a parlare tra di loro, confidandosi i rispettivi problemi familiari e sociali.

Andy, l’atleta del gruppo, vive un rapporto conflittuale con il padre e bullizza un suo coetaneo; John subisce le ire di un padre violento e per attirare un po’ di attenzione su di sé ha azionato l’allarme antincendio senza un reale motivo; Brian è continuamente messo sotto pressione dai suoi genitori e ha tentato il suicidio con una pistola lanciarazzi; Allison vive ignorata dai suoi familiari e per questo il suo aspetto è provocatorio, non ha un motivo per essere in punizione, solo che “non aveva niente di meglio da fare”; infine Claire, trattata come una principessa dai suoi genitori che la usano per i loro scopi, ha deciso di saltare la scuola per fare shopping.

Ognuno di loro imparerà qualcosa dall'altro e diverranno consapevoli che dietro le differenze apparenti ci sono delle fragilità comuni.

Breakfast Club: perché ve lo consigliamo?

Il film che riassume la carriera e la poetica di un autore come John Hughes, che simboleggia in tutto e per tutto gli anni Ottanta, e che cristallizza in cinque figure archetipiche di un genere (la teen comedy) e in una struttura rigidamente aristotelica (c'è unità di luogo, tempo e azione) i tumulti universali dell'adolescenza. Divertente, emozionante, perfino commovente, Breakfast Club non ha perso un grammo d'efficacia dal 1985 a oggi, e continua a essere un riferimento per chiunque parli faccia teen comedy al cinema o in tv. Cult movie.

Secretary: il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D

La trama, il cast e il trailer del film Secretary

Lui (James Spader) è un giovane avvocato eccentrico e dai gusti insoliti. Lei (Maggie Gyllenhaal), la sua nuova segretaria, una ragazza appena uscita da un ospedale psichiatrico dopo un tentativo di suicidio. Le vessazioni di lui e la remissività di lei coloreranno il loro rapporto di un sadomasochismo che diverrà anche sessuale e sentimentale.



Secretary: il trailer del film

Secretary: perché ve lo consigliamo?

Maggie Gyllenhall, allora agli esordi (il film è del 2002), conquistò tutti con una sensualità sfacciata e timida al tempo stesso, ma in ogni caso trascinante. Ancora oggi Secretary è uno stranissimo e affascinante esperimento, in cui Steven Shainberg declina secondo traiettorie insolite e assai bizzarre gli stilemi della commedia romantica. Erotismo kinky e buoni sentimenti.