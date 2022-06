Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 29 Giugno 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Modalità Aereo, La signora di Purity Falls, Bombshell - La Voce dello Scandalo, Insomnia. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mondiali 2022 - Pallanuoto Maschile: Ungheria-Italia, Chi l'ha visto?, L'Ora, inchiostro contro piombo, Chicago Fire, Atlantide - Storie di uomini e di mondi.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 29 Giugno 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Modalità Aereo, La signora di Purity Falls, Bombshell - La Voce dello Scandalo, Insomnia, 40 giorni e 40 notti, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, Le nuove comiche, Twister, Scemo & + scemo, Paolo, apostolo di Cristo.

Tutti i Film questa sera in TV:

Modalità Aereo , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1 : film commedia del 2018 di Fausto Brizzi, con Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan, Luca Vecchi, Pablo, Pedro e Christian Monaldi.

La signora di Purity Falls, il film in onda stasera in tv alle 22.10 su Rai 2: film thriller del 2019 di Sam Irvin, con Kristanna Loken, Olivia d'Abo, Beth Broderick, Sloane Avery, Trevor Stines, Gary Weeks, Abby Glover, Robert Pralgo, John Newberg, Sarah Cleveland e Nicholas David King.

Bombshell - La Voce dello Scandalo, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie: film drammatico del 2019 di Jay Roach, con Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, Alice Eve, Kate McKinnon, Alanna Ubach, Brooke Smith, Nazanin Boniadi, Allison Janney, Connie Britton, Mark Duplass, Madeline Zima, Ashley Greene, Richard Kind, Malcolm McDowell e John Lithgow.

Insomnia, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film poliziesco, thriller del 2002 di Christopher Nolan, con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Paul Dooley, Nicky Katt e Jonathan Jackson.

40 giorni e 40 notti, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5: film commedia, sentimentale del 2002 di Michael Lehmann, con Josh Hartnett, Shannyn Sossamon, Paulo Costanzo, Adam Trese, Emmanuelle Vaugier, Lorin Heath, Aaron Trainor, Glenn Fitzgerald, Monét Mazur, Christine Chatelain, Keegan Connor Tracy, Vinessa Shaw e Griffin Dunne.

Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D: film commedia del 1971 di Luigi Zampa, con Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Riccardo Garrone, Corrado Olmi, Tano Cimarosa, John Cobley, Marisa Carisi e Angelo Infanti.

Le nuove comiche, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film comico, commedia del 1994 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Luigi Petrucci, Ramona Badescu, Roberto Caporali, Antonio Allocca, Sergio Di Pinto, Denis Ganio', Isa Gallinelli, Karina Kuff e Claudia Zaccari.

Twister, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film drammatico, azione del 1996 di Jan de Bont, con Helen Hunt, Bill Paxton, Anthony Rapp, Nicholas Sadler, Alan Ruck, Gregory Sporleder, Lois Smith, Joey Slotnick, Scott Thomson, Sean Whalen, Ben Weber, Jeremy Davies, Todd Field, Patrick Fischler, Cary Elwes, Jami Gertz, Abraham Benrubi, Zach Grenier, Wendle Josepher, Eric La Rayharvey e Philip Seymour Hoffman.

Scemo & + scemo, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film comico, commedia del 1995 di Peter Farrelly, con Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Mike Starr, Karen Duffy, Charles Rocket, Victoria Rowell, Joe Baker, Hank Brandt, Teri Garr e Felton Perry.

, il in onda : film comico, commedia del 1995 di Peter Farrelly, con Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Mike Starr, Karen Duffy, Charles Rocket, Victoria Rowell, Joe Baker, Hank Brandt, Teri Garr e Felton Perry. Paolo, apostolo di Cristo, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000: film drammatico, biografico del 2018 di Andrew Hyatt, con James Faulkner, James Caviezel, Olivier Martinez, Joanne Whalley, John Lynch, Yorgos Karamihos, Antonia Campbell-Hughes e Alessandro Sperduti

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: