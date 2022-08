Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 15 Agosto 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Lo Squalo, Immenhof - L'avventura di un'estate, Operazione sottoveste, Belfagor - Il fantasma del Louvre, Al di là dei sogni, Soldato Jane, Austin Powers - La spia che ci provava. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Europei 2022 di atletica leggera, D'Iva, Chicago P.D, Gomorra: La Serie, Il contadino cerca moglie

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 15 Agosto 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lo Squalo, Immenhof - L'avventura di un'estate, Operazione sottoveste, Belfagor - Il fantasma del Louvre, Al di là dei sogni, Soldato Jane, Austin Powers - La spia che ci provava, I Combattenti - Blunt Force Trauma, Pugni, pupe e pepite, Piena di grazia, 10.000 a.C..

Tutti i Film questa sera in TV:

Lo Squalo , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico, thriller del 1975 di Steven Spielberg, con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan Blacklinie, Jonathan Filley, Ted Grossman, Chris Rebello, Jay Mello, Jeffrey Voorhees, Lee Fierro, Craig Kingsbury e Peter Benchley.

, il in onda : film drammatico, thriller del 1975 di Steven Spielberg, con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan Blacklinie, Jonathan Filley, Ted Grossman, Chris Rebello, Jay Mello, Jeffrey Voorhees, Lee Fierro, Craig Kingsbury e Peter Benchley. Immenhof - L'avventura di un'estate , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1 : film avventura, drammatico, family del 2019 di Sharon von Wietersheim, con Leia Holtwick, Moritz Bäckerling, Heiner Lauterbach, Valerie Huber, Max von Thun, Laura Berlin, Rafael Gareisen, Ella Päffgen, Benjamin Trinks e Wotan Wilke Möhring.

, il in onda : film avventura, drammatico, family del 2019 di Sharon von Wietersheim, con Leia Holtwick, Moritz Bäckerling, Heiner Lauterbach, Valerie Huber, Max von Thun, Laura Berlin, Rafael Gareisen, Ella Päffgen, Benjamin Trinks e Wotan Wilke Möhring. Operazione sottoveste , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su La7 : film commedia del 1959 di Blake Edwards, con Cary Grant, Tony Curtis, Dick Crockett, Robert Gist, Virginia Gregg, Glenn Jacobson, Harry Harvey Jr., Robert F. Hoy, Hal Baylor, Nicky Blair, William R. Callinan, Gordon Casell, Frankie Darro, Alan Dexter, Gene Evans, George Dunn, Nelson Leigh, James Lanphier, Clarence E. Lung, Leon Lontoc e Gavin MacLeod.

, il in onda : film commedia del 1959 di Blake Edwards, con Cary Grant, Tony Curtis, Dick Crockett, Robert Gist, Virginia Gregg, Glenn Jacobson, Harry Harvey Jr., Robert F. Hoy, Hal Baylor, Nicky Blair, William R. Callinan, Gordon Casell, Frankie Darro, Alan Dexter, Gene Evans, George Dunn, Nelson Leigh, James Lanphier, Clarence E. Lung, Leon Lontoc e Gavin MacLeod. I Combattenti - Blunt Force Trauma , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione del 2015 di Ken Sanzel, con Ryan Kwanten, Freida Pinto, Mickey Rourke, Jon Mack, Rubén Zamora, Carolina Gómez, Maruia Shelton, Jason Gibson, Daniel Abril e Steven Galarce.

, il in onda : film azione del 2015 di Ken Sanzel, con Ryan Kwanten, Freida Pinto, Mickey Rourke, Jon Mack, Rubén Zamora, Carolina Gómez, Maruia Shelton, Jason Gibson, Daniel Abril e Steven Galarce. Pugni, pupe e pepite , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film western, avventura del 1960 di Henry Hathaway, con John Wayne, Stewart Granger, Ernie Kovacs, Fabian, Capucine, Mickey Shaughnessy, Karl Swenson, Kathleen Freeman, Stanley Adams, John Qualen e Joe Sawyer.

, il in onda : film western, avventura del 1960 di Henry Hathaway, con John Wayne, Stewart Granger, Ernie Kovacs, Fabian, Capucine, Mickey Shaughnessy, Karl Swenson, Kathleen Freeman, Stanley Adams, John Qualen e Joe Sawyer. Belfagor - Il fantasma del Louvre , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film horror del 2001 di Jean-Paul Salomé, con Sophie Marceau, Michel Serrault, Frédéric Diefenthal, Julie Christie, Jean-François Balmer, Patachou, Lionel Abelanski, Francoise Lepine, François Levantal, Jacques Martial, Philippe Maymat, Matteo Vallon, Jean-Claude Bolle Redat e Olivier Claverie.

, il in onda : film horror del 2001 di Jean-Paul Salomé, con Sophie Marceau, Michel Serrault, Frédéric Diefenthal, Julie Christie, Jean-François Balmer, Patachou, Lionel Abelanski, Francoise Lepine, François Levantal, Jacques Martial, Philippe Maymat, Matteo Vallon, Jean-Claude Bolle Redat e Olivier Claverie. Al di là dei sogni , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film drammatico, fantasy del 1998 di Vincent Ward, con Robin Williams, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr., Max von Sydow, Jessica Brooks Grant, Josh Paddock, Carin Sprague, Maggie McCarthy, Matt Salinger, Lucinda Jenney, Werner Herzog, Rosalind Chad, Wilma Bonet, Paul P. Card IV e June Lomena.

, il in onda : film drammatico, fantasy del 1998 di Vincent Ward, con Robin Williams, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr., Max von Sydow, Jessica Brooks Grant, Josh Paddock, Carin Sprague, Maggie McCarthy, Matt Salinger, Lucinda Jenney, Werner Herzog, Rosalind Chad, Wilma Bonet, Paul P. Card IV e June Lomena. Soldato Jane , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, azione del 1997 di Ridley Scott, con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft, Jason Beghe, Scott Wilson, Lucinda Jenney, Morris Chestnut, Angel David, Josh Hopkins, James Caviezel, Stephen Ramsey, Boyd Kestner, Gregg Bello e David Vadim.

, il in onda : film drammatico, azione del 1997 di Ridley Scott, con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft, Jason Beghe, Scott Wilson, Lucinda Jenney, Morris Chestnut, Angel David, Josh Hopkins, James Caviezel, Stephen Ramsey, Boyd Kestner, Gregg Bello e David Vadim. Piena di Grazia , il film in onda stasera in tv alle 20.30 su TV2000 : film drammatico, storico, religioso del 2015 di Andrew Hyatt, con Bahia Haifi, Noam Jenkins e Kelsey Asbille.

, il in onda : film drammatico, storico, religioso del 2015 di Andrew Hyatt, con Bahia Haifi, Noam Jenkins e Kelsey Asbille. 10.000 a.C. , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film avventura del 2008 di Roland Emmerich, con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry, Reece Ritchie, Tim Barlow, Junior Oliphant, Louise Tu'u, Mona Hammond, Gabriel Malema, Mark Simmons, Kristian Beazley, Suri van Sornsen, Boubacar Badaine, Charles Baloyi e Hannah Westbury.

, il in onda : film avventura del 2008 di Roland Emmerich, con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry, Reece Ritchie, Tim Barlow, Junior Oliphant, Louise Tu'u, Mona Hammond, Gabriel Malema, Mark Simmons, Kristian Beazley, Suri van Sornsen, Boubacar Badaine, Charles Baloyi e Hannah Westbury. Austin Powers - La spia che ci provava, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 1999 di Jay Roach, con Mike Myers, Heather Graham, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Michael York, Will Ferrell, Mindy Sterling, Verne Troyer, Rebecca Romijn, Rob Lowe, Seth Green e Tim Robbins.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: