Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 3 aprile

Satira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 3 aprile alle 21.20 su Rai 3 con la prima puntata della nuova stagione.

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, 3 aprile 2025

L’étoile Roberto Bolle, che il prossimo 29 aprile sarà in prima serata su Rai 1 con “Viva la Danza”, Dargen D’Amico, che presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Nullatenente”, e Greta Scarano, al suo debutto alla regia con il film “La vita da grandi”, accompagnata dai protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci saranno gli ospiti di Geppi Cucciari nella puntata di “Splendida Cornice” in onda giovedì 3 aprile alle 21.15 su Rai 3.

Con loro Manuel Agnelli, protagonista della versione italiana del musical “Lazarus”, insieme al regista Valter Malosti, il mentalista Andrea Rizzolini, autore e regista dello spettacolo “Incanti”, la fumettista Beatrice Tassone e, in collegamento da Kiev, il trombettista Paolo Fresu. Alla postazione “lampada” di “Splendida Cornice” Valerio Lundini, che dal 10 aprile sarà di nuovo online su RaiPlay con la seconda stagione di “Faccende Complicate”.

A interagire con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, saranno, come di consueto, i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la sinologa Giada Massetti, nelle librerie con il suo nuovo lavoro “La Cina è un’aragosta", e lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.

I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia.

Il tutto impreziosito dalle performance della band di Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.



Splendida Cornice ci aspetta questa sera alle 21.20 su Rai 3