Speciale Verissimo per L'Incoronazione di Carlo III, oggi in onda su Canale5: ecco cosa cambierà per Beautiful e Terra Amara

Programmazione speciale oggi, sabato 6 maggio 2023, su Canale5, in occasione dell'Incoronazione di Carlo III. Ecco cosa succederà alle Soap e cosa vedremo nel pomeriggio.

Sarà una programmazione speciale, quella che andrà in onda oggi – sabato 6 maggio 2023 – su Canale5. A partire dalle 10.45, sarà trasmesso uno Speciale Verissimo – in collaborazione con il TG5 – dedicato all'Incoronazione di Re Carlo III. Scopriamo insieme cosa accadrà in una giornata così particolare e cosa succederà alle nostre Soap, Beautiful e Terra Amara, che subiranno alcuni cambi di palinsesto.

Speciale Verissimo dedicato all'Incoronazione di Re Carlo III: oggi in onda su Canale5

Sarà un sabato dedicato all'Incoronazione di Re Carlo III. Su Canale5 andrà in onda una lunghissima diretta da Londra, grazie allo Speciale di Verissimo, in collaborazione con il TG5. Dallo studio, Silvia Toffanin ci guiderà durante l'intera celebrazione di un evento mediatico, unico nel suo genere. È la seconda incoronazione regale d'Inghilterra seguita sul piccolo schermo, dopo quella di Elisabetta II. Fu il Principe Filippo a volere che tutta la Gran Bretagna seguisse l'incoronazione della sua Regina in TV e fu ancora lui ad aprire le porte della casa reale britannica alla televisione e ai media, per “modernizzare” la Corona. E succederà così anche oggi, con il loro figlio, Carlo, succeduto al trono di sua madre, lo scorso settembre 2022.

Lo speciale durerà circa 5 ore, dalle 10.45 alle 15.45, con uno stop dedicato all'informazione nazionale, in onda alle 12.50. In collegamento da Londra ci saranno gli inviati del TG5: dall’Abbazia di Westminster Dario Maltese e Susanna Galeazzi e da Buckingham Palace Federico Gatti. Mentre in studio per commentare il "Coronation Day” con Silvia Toffanin ci saranno tre giornalisti esperti di Royal Family ovvero Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. Sarà collegato anche Andrea Bocelli. L'artista è stato scelto per partecipare al concerto organizzato nel parco del Castello di Windsor, in programma il 7 maggio.

Beautiful: la Soap non andrà in onda su Canale5, sabato 6 maggio 2023

Il lungo speciale di Verissimo si concluderà alle 15.45, cancellando il consueto appuntamento con Beautiful. La Soap americana non andrà in onda sabato 6 maggio 2023 ma tornerà a farci compagnia, regolarmente, domenica con due episodi. Ecco le Anticipazioni e le Trame delle puntate del 7 maggio 2023: Hope cercherà di salvare il matrimonio di sua madre e si presenterà da Deacon con una richiesta molto importante. Intanto Taylor chiederà a Steffy e Thomas di rispettare i tempi del loro padre e di non insistere con lui mentre Carter e Paris cederanno alla passione.

Terra Amara: la Soap turca va in onda su Canale5 il 6 maggio 2023 ma attenzione all'orario

Diversamente da Beautiful, Terra Amara andrà regolarmente in onda il 6 maggio 2023. La Soap turca subirà solo un cambio di orario. Invece che essere trasmessa alle 14.51, come di solito succede di sabato, l'appuntamento sarà alle 15.45, con un solo episodio. Ecco le Anticipazioni della puntata: Hunkar teme che la verità sulla paternità del piccolo Adnan possa venire a galla da un momento all'altro. Pertanto, la signora cerca di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni - di maggior valore - a Leyla, ma il ragazzo non sente ragioni e s'infuria. Poco dopo, però, fa una scoperta e le sue sicurezze iniziano a vacillare: lo Yaman viene a sapere che il rivale ha acquistato tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita!

