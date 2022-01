Sissi: Stasera su Canale 5 la Seconda Puntata della Serie TV su Elisabetta di Baviera

Anticipazioni TV

Torna Questa Sera, alle 21.20 su Canale 5, la serie tv Sissi, che racconta la vita di Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la Principessa Sissi, diventata poi Imperatrice d'Austria. Ecco le Anticipazioni della Seconda Puntata.

Questa Sera, su Canale 5, alle 21.20, si rinnova l'appuntamento da sogno con Sissi, la serie tv in 8 puntate dedicata a uno dei personaggio più amati e romanzati della storia: la Duchessa Elisabetta di Baviera, andata in sposa a Francesco Giuseppe I° e diventata Imperatrice d'Austria. Molti ricorderanno la sua versione cinematografica interpretata negli anni '50 da Romy Schneider, ma il personaggio oggi ha qualcosa in più. Affidato all'attrice svizzero-americana Dominique Devenport, è simbolo di forza e ribellione. E’ inoltre una donna contemporanea che tiene alla propria indipendenza e che detesta il protocollo di corte. Per questo ha una valenza universale e tende addirittura la mano alle sostenitrici del #MeToo.

Sissi: Dove eravamo rimasti?

I° EPISODIO

Seconda figlia del duca Massimiliano di Baviera e della duchessa Ludovica, Elisabetta è una ragazza allegra, decisa e sportiva. Le piace anche scrivere e leggere poesie e sognare a occhi aperti. Un giorno la madre le dice che dovrà seguire la sorella Elena a Ischl, in Austria, per annunciare al mondo intero, nel giorno del suo compleanno, il fidanzamento con l'Imperatore Franz Joseph. Elisabetta accetta controvoglia, ma arrivata a destinazione, si imbatte nel futuro sposo durante un inseguimento a cavallo. Fra i due è subito colpo di fulmine

II° EPISODIO

Il matrimonio fra Sissi e Franz si avvicina, ed Elisabetta deve imparare le regole dell'etichetta di corte. A sostenerla e a spiegarle il modo in cui dovrà rapportarsi al marito, non solo nella vita pubblica, è sua sorella Elena. Tuttavia c'è qualcuno che si oppone alle nozze: il padre di Sissi, che ce la metterà tutta per ostacolare il matrimonio. E infatti, quando Franz si reca in Baviera insieme a sua madre, il Duca Massimiliano si mostra intrattabile, litiga con il futuro genero e questi si allontana di gran carriera. Sissi lo segue e lo vede entrare in un bordello. Una volta uscito, Elisabetta entra e conosce la prostituta Fanny. Le due fanno amicizia e Sissi chiede a Fanny di abbandonare “la vita” e di diventare la sua cameriera personale.

Sissi: Anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata della serie-evento Sissi, che ripercorre la vita dell'Imperatrice che è stata un'icona di bellezza e di empowerment femminile, è composta dal Terzo e Quarto Episodio.

III° EPISODIO

Franz Joseph, che ha il volto del tedesco Jannik Schümann, si allontana e l’impatto di Sissi con il cerimoniale si rivela a dir poco disastroso. Cominciano dunque per la simpatica e riottosa fanciulla le grandi difficoltà. La prima notte di nozze va in bianco: Franz mostra di capire, ma lascia sola la sua giovane moglie. Fanny, nel frattempo, che è stata giudicata inadatta alla corte, viene mandata via bruscamente. Per Sissi e Franz, la meta della luna di miele è Laxenburg, uno splendido castello alle porte di Vienna. Ma dopo un inizio meraviglioso, Franz si allontana ancora una volta dalla consorte.

IV° EPISODIO

Sissi prova in tutti i modi ad adattarsi alla vita di corte, cercando di parare i colpi della terribile Arciduchessa. La principessa comincia a desiderare di restare incinta, in modo da dare alla luce un erede al Regno, e così si reca nei bassifondi per chiede a Fanny qualche consiglio su come sedurre Franz. Ma il futuro imperatore ha altro da fare a Milano, dove i ribelli hanno attaccato il palazzo del Reggente del Lombardo-Veneto. Nemmeno in Ungheria tutto fila liscio, perché la corona continua a suscitare il malcontento generale. Sissi suggerisce clemenza al marito, mentre l'Arciduchessa lo sprona a non dare dimostrazione di debolezza.

Non perdete la Seconda Puntata del costume-drama Sissi, Stasera, alle 21.20, su Canale 5.