Sempre al tuo fianco: la prima puntata della serie con Ambra Angiolini sulla Protezione Civile stasera su Rai 1

Questa sera restate a casa e guardate la prima puntata della serie con Ambra Angiolini che parla della nostra Protezione Civile e che si intitola Sempre al tuo fianco. Su Rai 1 in prima serata potrete conoscere i personaggi e seguirli nel pubblico e nel privato.

Comincia questa sera, in prima serata su Rai 1, Sempre al tuo fianco, serie tv in sei puntate, dirette da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, che racconta la vita e soprattutto il lavoro, spesso pericoloso ma salvifico, degli operatori della Protezione Civile Italiana. Prodotta da Marco Levi, è una coproduzione Rai Fiction - 11 marzo Film. I dodici episodi che la compongono sono ispirati a fatti realmente accaduti, trasformati in sceneggiature da Pietro Calderoni, Valter Lupo e Sofia Bruschetta, che hanno reso protagonista della storia il personaggio di Sara Nobili, Responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli.

Sempre al tuo fianco ha inizio quando Sara viene candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze. L'altro candidato è un medico e ricercatore che si è fatto le ossa durante svariate missioni in Africa. Si chiama Renato Lussu e, guarda caso, è il compagno di Sara, che è separata con una figlia. Questa dimensione privata che si intreccia con il lavoro di Sara e della sua squadra è l'elemento che ha catturato l'interesse di Pontecorvo, che infatti ha dichiarato:

L'umanizzazione degli eventi, il poter dare un volto e una storia alla squadra della Protezione Civile mi ha subito interessato. Penso che possa essere molto coinvolgente per gli spettatori vederli da vicino, raccontare le loro vite, i loro amori, le loro fragilità e i loro problemi personali, che vengono immediatamente messi da parte quando si deve intervenire per un'emergenza.

Sempre al tuo fianco: Interpreti, personaggi e trama dettagliata

A interpretare Sara Nobili è Ambra Angiolini, mentre Renato ha il volto di Andrea Bosca. Nel film ci sono anche Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Tecla Insolia, Luigi Fedele e Gaia Messerklinger, affiancati da Alessandro Tedeschi e Thomas Trabacchi. I loro personaggi li conoscerete pian piano, ma intanto possiamodirvi che Sara, "sorriso sincero e un fascio di nervi in un corpo esile, è una madre e una donna tanto brava a gestire le emergenze del mondo quanto fragile ad affrontare quelle private",

Se amate il mistero, potete limitarvi alle informazioni che vi abbiamo dato fino a qui. Se invece desiderate conoscere nel dettaglio la trama di Sempre al tuo fianco, questa è la Sinossi di Serie:

Il loro quotidiano è una corsa contro il tempo per salvare vite umane, territori, patrimoni artistici e tradizionali della nostra Italia. Sono gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Cosa succede a partire dal momento dell'emergenza? Si conosce molto dei disastri, ma quanto sappiamo dei percorsi che attivano i soccorsi della Protezione Civile?

Sara Nobili è geologa vulcanologa, a capo della sezione Emergenze della Protezione Civile. Sara, insieme al suo team di fedelissimi operatori, sarà impegnata a risolvere casi, ispirati a vicende realmente affrontate dalla Protezione Civile, che richiedono la sua mente acuta e la sua esperienza, mentre cercherà di destreggiarsi nelle complicate relazioni familiari.

Sara Nobili, responsabile del Rischio Vulcani ha partecipato a missioni da far tremare i polsi: alluvioni, cabinovie in panne, emergenze sanitarie e ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile, scongiurando rischi enormi per il nostro territorio. Ha fronteggiato Iddu, il vulcano Stromboli della sua terra di provenienza, e con lui ha un conto aperto. Una svolta importante nella carriera arriva quando viene informata dal suo capo di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze; l’altro candidato è Renato Lussu, stimato medico e ricercatore con una grande esperienza maturata nelle missioni in Africa, ma soprattutto nuovo grande amore di Sara. Una relazione in cui Sara si è tuffata dopo la fine del matrimonio con Massimo, padre di sua figlia Marina, una ragazza dallo spirito ribelle e in forte conflitto con i genitori per via della separazione, che non accetta in prima battuta la nuova relazione della madre con Renato, al quale si avvicinerà grazie alla comune sensibilità ambientalista.

Sara ha un rapporto speciale con Egidio Merlo, biologo responsabile del Rischio Marittimo, divenuto paraplegico in seguito a un incidente sul lavoro. Da qualche giorno Egidio insegue Sara e Canovi perché ha visto, su uno dei mega schermi in cui monitora il Mediterraneo, una nave scomparire e ha il sospetto che non sia approdata in nessun porto. Sara deve occuparsi anche dell'inserimento del nuovo stagista Federico, neolaureato in Fisica quantistica, che durante il suo tirocinio dovrà aiutarla nell’attività di monitoraggio interagendo con gli altri membri del team operativo: Victor, responsabile delle Associazioni di Volontariato, che dovrà fare i conti con un passato irrisolto e Ginevra, la giovane e bella responsabile della Comunicazione, dal carattere gioviale e con la battuta sempre pronta, ma anche lei tormentata da un passato sentimentale sospeso. Nel suo nuovo incarico da capo delle Emergenze, Sara metterà a frutto competenze e umanità puntando sui suoi collaboratori, un gruppo che deve però ancora trovare coesione. Anche loro hanno segreti nascosti da affrontare e risolvere.

Sempre al tuo fianco: Anticipazioni della prima puntata

La prima puntata, o serata, di Sempre al tuo fianco contiene 2 episodi: Emozioni e Una scelta inaspettata

Emozioni

Sara Nobili è una vulcanologa della Protezione Civile Nazionale. Nata a Stromboli, ha divorziato da Massimo e si è trasferita a Roma, lasciando la figlia Marina all'ex marito. Marina è profondamente infelice a causa divorzio dei genitori e arrabbiatissima con Sara, a cui non può perdonare di aver preferito la carriera alla famiglia. E infatti, quando Sara va a trovare la figlia a Stromboli, decide di nascondere a lei e a Massimo la sua relazione sentimentale con un collega di nome Renato che è il Responsabile delle Emergenze Sanitarie. Nel frattempo, alla Protezione Civile, scatta l'allerta per la scomparsa di alcuni ragazzini sui monti Sibillini. Sara torna immediatamente a Roma per unirsi alle ricerche e aiutare Canovi, il capo della Protezione Civile.

Una scelta inaspettata

Massimo viene a sapere che, a causa del numero eccessivo di assenze, Marina rischia di essere bocciata e capisce quanto gestire un figlio da soli sia impegnativo. L’uomo parla con Sara, che gli promette di tornare più spesso a Stromboli. Nel frattempo alla Protezione Civile Canovi deve nominare il nuovo Capo delle Emergenze, e tutti credono che la sua scelta ricadrà su Renato. Quanto a Sara, si ritrova a gestire, insieme allo stagista Federico, l'allerta di una frana, che rischia di scatenare una tragedia.

Appuntamento dunque stasera su Rai 1 in prima serata con la prima puntata di Sempre al tuo fianco. Non perdetela!