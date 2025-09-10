TGCom24
Anticipazioni TV

Semplicemente Fiorella, stasera il concerto evento su Rai 1: ospiti e anticipazioni

Anita Nurzia

Musica e grandi ospiti: Fiorella Mannoia celebra la canzone italiana in prima serata

Semplicemente Fiorella, stasera il concerto evento su Rai 1: ospiti e anticipazioni

Fiorella Mannoia è pronta a tornare protagonista della prima serata di Rai 1 con un grande evento musicale: “Semplicemente Fiorella”, in onda mercoledì 10 settembre alle 21.30, direttamente dalla suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Un appuntamento che si preannuncia unico, capace di unire musica, emozione e spettacolo in una delle location più affascinanti d’Italia.

Fiorella Mannoia festeggia la musica italiana con uno show imperdibile su Rai 1

Il progetto, nato lo scorso anno per celebrare i 70 anni della cantautrice romana, si rinnova con una veste ancora più ricca, trasformandosi in un vero e proprio omaggio alla musica italiana. Fiorella Mannoia guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese, affiancata da grandi ospiti e amici del mondo della musica e dello spettacolo.

A condividere il palco con lei ci saranno nomi di altissimo livello: Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale e i Tiromancino. Un parterre straordinario che promette duetti indimenticabili, momenti di grande intensità e sprazzi di ironia e leggerezza.

Ad accompagnare Fiorella e i suoi ospiti ci sarà una band di musicisti di altissimo livello e l Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, con la supervisione musicale di Carlo Di Francesco, storico collaboratore e compagno della Mannoia.

Con “Semplicemente Fiorella”, Rai 1 offrirà una serata che non sarà soltanto un concerto, ma una celebrazione collettiva del potere della musica, della poesia delle parole e delle emozioni condivise. Un evento pensato per il grande pubblico, che potrà ritrovare nell’inconfondibile voce della Mannoia e nei suoi ospiti l’essenza più autentica della canzone italiana.

L'appuntamento con Semplicemente Fiorella ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
