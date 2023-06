Sei Sorelle non va in onda oggi, 13 giugno 2023: salta l'appuntamento con la Soap di Rai1. Ecco perché

Anticipazioni TV

Cambio di palinsesto anche per Rai. L'appuntamento con Sei Sorelle salta anche oggi, martedì 13 giugno 2023. La Soap di Rai1 farà spazio a un Speciale dedicato a Silvio Berlusconi. Ma quando torneranno regolarmente in onda le vicende delle sorelle Silva? Scopriamolo insieme.

Nuovo cambio di palinsesto per le soap della Rai. Come successo nelle giornata di ieri, anche oggi – martedì 13 giugno 2023, Sei Sorelle non andrà in onda. La fascia oraria occupata dal lunedì al venerdì dalla Soap spagnola, sarà impegnata da uno speciale dedicato a Silvio Berlusconi, scomparso nella mattina del 12 giugno. Scopriamo insieme quale sarà il palinsesto completo e quali altri cambiamenti sono previsti per questa giornata di giugno.

Sei Sorelle: la Soap non va in onda oggi 13 giugno 2023

Settimana piuttosto strana per le Soap Rai e Mediaset. Come le sue compagne in onda su Canale5, anche Sei Sorelle non andrà in onda oggi, martedì 13 giugno 2023. L'appuntamento con le vicende di casa Silva si prende quindi un'altra pausa e lascia la sua fascia pomeridiana a uno Speciale del Tg1, dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi. Le sei sorelle dovranno quindi attendere qualche altro giorno per svelarci come andrà a finire con Don Ricardo e la fabbrica ma soprattutto per raccontarci se Francisca e Blanca alla fine faranno pace. La nuova puntata, salvo altri cambiamenti, dovrebbe essere trasmessa regolarmente giovedì 15 giugno 2023.

Programmazione Rai di oggi 13 giugno 2023: salta Sei Sorelle ma rimane Un Posto al Sole

Sei Sorelle, come abbiamo detto, oggi non andrà in onda mentre Un Posto al Sole sarà trasmesso regolarmente alle 20.50 su Rai3. La programmazione Rai vedrà su Rai1, oltre allo speciale Tg1 in onda dalle 16.05 alle 17.00, una prima serata con Porta a Porta, dalle 20.35 alle 21.20. Successivamente ci sarà spazio per la Fiction Sophie Cross – Verità nascoste.

Sophie Cross – Verità nascoste: stasera la prima puntata della nuova fiction di Rai1

La serie TV franco-belga-tedesca, andrà in onda in tre episodi in prima serata su Rai1 da stasera, martedì 13 giugno 2023. Ecco la trama del primo episodio:

Sophie è un'avvocata penalista e con suo marito Thomas - commissario di polizia – e il loro bambino Arthur, di cinque anni, abita in una bellissima casa sulla costa del Mare del Nord. La sua vita cambia radicalmente quando Arthur scompare. Cominciano così le ricerche nella zona ma del piccolo non c'è traccia. Purtroppo per Sophie, dopo qualche tempo, l'inchiesta viene abbandonata. Sophie però non ha alcuna intenzione di rinunciare a trovare suo figlio.

Sei Sorelle: ecco quando tornerà in onda la Soap di Rai1

Sei Sorelle dovrebbe tornare in onda regolarmente giovedì 15 giugno 2023, salvo nuovi cambi di palinsesto. La Soap dovrebbe riprendere da dove l'abbiamo lasciata venerdì scorso, ovvero da quando le Silva hanno dovuto lasciare la fabbrica a Don Ricardo. Non sappiamo ancora se i due episodi persi tra ieri e oggi verranno recuperati nel weekend. Supponiamo inoltre che anche domani – mercoledì 14 giugno 2023, salterà l'appuntamento per lasciare spazio alla diretta dei funerali di Silvio Berlusconi. Vi terremo aggiornati.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.