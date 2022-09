Sei Sorelle non va in onda domani 5 settembre 2022: la Soap lascia il posto alle Repliche de Il Paradiso delle Signore

Anticipazioni TV

Stop a Sei Sorelle. Da lunedì 5 settembre 2022 la Soap di Rai1 non andrà più in onda. Al suo posto ci saranno le repliche delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore. Ma per Sei Sorelle ci sono in arrivo grandi novità.

Sei Sorelle non andrà in onda domani 5 settembre 2022. Per la Soap non si tratta di uno stop temporaneo ma di un arrivederci probabilmente alla prossima estate. L’appuntamento pomeridiano con le vicende delle Sorelle Silva lascerà il posto alle Repliche delle ultime puntate della Sesta Stagione de Il Paradiso delle Signore. Per la serie spagnola è però prevista una novità.

Sei Sorelle non va in onda il 5 Settembre 2022

Sei Sorelle ci saluta da domani 5 settembre 2022. La soap spagnola, arrivata a inizio estate per sostituire Il Paradiso delle Signore, lascia la sua fascia pomeridiana delle 16.00. Al suo posto torneranno le vicende del grande magazzino milanese ma per la settima dal 5 al 9 settembre 2022, si tratterà delle repliche delle ultime puntate della Sesta Stagione. Per chi si fosse appassionato alle vicende della Tessuti Silva c’è però una bella notizia che accontenta sia i fan del Paradiso che quelli di Sei Sorelle.

Sei Sorelle: la Soap lascia Rai 1 ma arriva in prima serata su Rai Premium

Sei Sorelle lascia il daytime di Rai1 ma non perderemo di vista le sorelle Silva. Sapevamo già dall’inizio che la soap avrebbe lasciato spazio, in autunno, a Il Paradiso delle Signore. La Settima Stagione della Soap partirà il 12 settembre 2022 ma mamma Rai ha pensato di fare un piccolo recap prima di nuovi episodi. Da qui la decisione di far tornare Il Paradiso nel pomeriggio, già dal 5 settembre ma non perdendo Sei Sorelle del tutto. Le Silva approderanno su Rai Premium e potremo continuare a vederle là, nella fascia serale del palinsesto del canale.

Il Paradiso delle Signore: dal 12 settembre le nuove puntate della Soap

Il Paradiso delle Signore si riprende il suo spazio nel daytime di Rai1. Dal 5 al 9 settembre 2022 faremo un ripasso delle ultime puntate della Sesta Stagione della Soap e rispolvereremo il momento in cui Adelaide, la contessa, è diventata la nuova socia di Vittorio Conti, acquisendo le quote di Ravasi, cedute a sua volta da Umberto. Le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore cominceranno invece il 12 settembre 2022. Sarà in quel momento che vedremo come evolveranno le situazioni all’interno del grande magazzino e come il Conti accetterà la novità accaduta sotto il suo naso. Ma vedremo anche come Umberto cercherà di tenere al suo posto sua cognata, impedendole di rovinare il suo rapporto con Flora e cosa quest’ultima deciderà di fare e se tornerà come stilista del magazzino. Le Trame dei nuovi episodi ci riserveranno grandi colpi di scena e promettono molte storie intriganti. Non dimentichiamoci di Stefania e Marco e di Gloria ed Ezio. Come andranno le cose nella famiglia Colombo? La Moreau uscirà di prigione ma Gemma imparerà a limare gli artigli e a tornare mansueta? E Vittorio, in questa stagione, troverà finalmente un amore che duri per sempre? Chissà… forse Matilde, la nuova arrivata, riuscirà a conquistarlo!

