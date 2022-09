Il Paradiso delle Signore 7, in onda da lunedì 12 settembre 2022: Ecco tutte le novità della Nuova Stagione

Anticipazioni TV

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore debutta lunedì 12 settembre 2022 su Rai 1. Scopriamo tutte le Anticipazioni sulla soap.

Finalmente ci siamo, la settima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a debuttare il 12 settembre 2022 su Rai 1. Tante le novità nelle trame della soap e le Anticipazioni ci rivelano alcuni dei più clamorosi colpi di scena, come lo scontro che si consumerà tra la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri, ma anche il nuovo amore di Vittorio Conti e il ritorno di fiamma tra Ezio Colombo e Veronica Zanatta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Umberto contro Adelaide, si infiamma lo scontro a Il Paradiso delle Signore

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore assisteremo all’epico scontro tra Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Dopo aver visto il suo alleato storico tradirla in favore del neonato sentimento per Flora Gentile Ravasi, odiata figliastra, Adelaide cerca vendetta ma si scontrerà contro il ricatto di Umberto. Vedendo la contessa mettere in serio pericolo la carriera di Flora e la sua permanenza nel Grande Magazzino milanese, Umberto arriverà a minacciare Adelaide in modo subdolo e inatteso, trasformandosi in un personaggio perfido. Nello scontro entrerà, volente o nolente, anche Vittorio Conti che si trova ad essere il socio in affari di Adelaide, dopo che quest’ultima ha acquistato i titoli dell’azienda. Sembra che, in questa stagione, Vittorio riuscirà finalmente a superare il fantasma del suo matrimonio fallito con Marta Guarnieri, perdendo la testa per un’altra donna. Chi sarà la fortunata? Gli indizi portano a Maria Puglisi, tornata a Milano con il cuore infranto dopo l’addio a Rocco ma con tanta voglia di mettersi in discussone, soprattutto a livello professionale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Veronica verso il lieto fine?

Nel corso delle nuove puntate della soap ci saranno tanti colpi di scena anche per la coppia formata da Ezio Colombo e Veronica Zanatta. Dopo aver scoperto alcune bugie raccontate dalla sua promessa sposa, Ezio ha lasciato Veronica a pochi giorni dalle nozze, gettandola nello sconforto. Ora, a mente lucida e dopo aver messo fine al legame particolare con Gloria Moreau, Ezio perdonerà Veronica e i due saranno protagonisti di un ritorno di fiamma, come rivela anche il promo ufficiale de Il Paradiso delle Signore. Nel frattempo, Gloria si è consegnata alla Giustizia per proteggere la figlia, ammettendo di aver reso possibile un aborto sebbene in Italia fosse un crimine punito molto severamente poiché ancora illegale. Gloria si è rassegnata ad una vita in carcere ma Stefania non sarà dello stesso avviso e farà di tutto per chiedere clemenza e farla uscire di prigione il prima possibile. Stefania, infatti, scriverà un libro molto forte e toccante sulla storia della madre, che potrebbe colpire qualcuno nelle sfere alte e procurarle una riduzione della pena. Sappiamo, infatti, che Irene Cipriani prenderà il posto di Gloria solamente per un breve periodo, e che dunque l’ipotesi che l’ex capocommessa possa tornare diventa sempre più quotata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello un provetto uomo d’affari

Marcello Barbieri ha lasciato Ludovica Brancia, certo che le differenze sociali tra loro avrebbero portato la sua fidanzata a pentirsi di questa storia d’amore e che il loro matrimonio non sarebbe mai stato accettato da nessuno, soprattutto dalla famiglia Brancia. Marcello, tuttavia, non ha mai smesso di amare la giovane e, nonostante sia consapevole che potrebbe averla persa per sempre, vuole dare una svolta alla sua vita aiutato, inaspettatamente, dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Sotto la sua guida, infatti, Marcello spera di diventare un provetto uomo d’affari e riconquistare Ludovica. Ci riuscirà? Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore arriveranno anche due nuove veneri - la timida Clara Boscolo e la spumeggiante Elvira Gallo - mentre Anna si allontanerà da Milano dopo una telefonata misteriosa da parte del marito.

Il Paradiso delle Signore ci aspetta da Settembre, nel daytime di Rai1.