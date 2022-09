Sei Sorelle, Maria Castro è Francisca nella soap. Vita privata e biografia dell’attrice

Anticipazioni TV

Scopriamo chi è davvero Francisca Silva. Bio, carriera, foto di Maria Castro, l'attrice protagonista della Soap di Rai1, che ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore per tutta l'estate.

Francisca è la Silva con maggior talento artistico ed è lei che oltre al lavoro in fabbrica, ha deciso di racimolare qualche soldo in più – e continuare a fare esercizio – esibendosi all'Ambigù, sotto mentite spoglie. A prestare il volto a La Bella Margherita e alla bella Silva, è Maria Castro, attrice classe 1981.

Sei Sorelle: Maria Castro è Francisca Silva nella Soap

Nata il 30 novembre 1981 a Vigo, Maria Castro si appassiona alla recitazione mentre studia per diventare insegnante di educazione fisica. Dopo aver seguito corsi di recitazione e danza, comincia la sua carriera nel 2001, alternando ruoli in teatro a quello in televisione e al cinema. Dopo aver partecipato ad alcune serie TV molto apprezzate in Spagna – come Los Serrano e Tierra de Lobos arrivato in Italia con il titolo Tierra de Lobos - L'amore e il coraggio – approda sul set di Sei Sorelle nel 2015. A lei viene affidato il ruolo della bella e dolce Francisca, la talentuosa delle sorelle Silva, destinata a diventare una cantante di successo. Ed è nei panni di questo personaggio che abbiamo potuto conoscerla anche nel nostro paese.

Sei Sorelle: ecco chi è davvero Francisca Silva

Maria Castro sembra molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram è ricco di fotografie e sembra essere costantemente aggiornato. La vediamo molto attiva, dedicarsi allo sport, suo grande primo amore.

Ma è sicuramente la famiglia il punto focale della sua vita. In una foto, che la ritrae molto probabilmente il giorno del suo matrimonio, la vede insieme alla sua mamma, in una bella dedica nel giorno della festa della mamma.

Ma a renderla felice, oltre a sua madre e a sua sorella, ci sono le sue due bambine. Sono tantissime le foto che la vedono insieme a loro, persino mentre allatta. Il ruolo di madre è sicuramente il più importante che abbia mai avuto.

E questo grande amore è condiviso con la sua metà, il marito Josè. La loro è davvero una bellissima coppia.

Molto aperta, anche sulla sua vita privata – visti gli scatti con marito e figli – Maria è anche un grande “mangiona”. Molte delle sue foto sono dedicate alla promozione di prodotti di cui è sponsor ma sicuramente il suo amore per la paella non è dovuto ad alcuna pubblicità. E siamo anche un po' invidiosi, visto la bontà di questo piatto tipico spagnolo.

Un altro amore? Sì, certo che c'è ed è a quattro zampe. Il suo cane, un grandissimo cucciolo color miele, le ha fatto compagnia anche durane il Covid. Dopo essere guarita, si è scattata un selfie insieme al suo grande amico, provata ma tanto innamorata.