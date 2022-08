Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 agosto 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 8 agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 8 agosto 2022 - Francisca ha rivelato a Blanca che Rodolfo le è infedele. La ragazza è piuttosto scossa da questa tremenda notizia e Cristobal si accorge del suo turbamento. Il medico non può far altro che confermare quanto scoperto dalla sua amica, lasciando la povera Blanca senza parole. Intanto Francisca si mette nei guai. Dopo aver rifiutato l'invito a teatro da parte di Don Luis, la giovane deve nascondersi da lui. Il professore ha infatti deciso di presentarsi a sorpresa alla festa dell'Ambigù, dove la Silva ha preferito andare. Alla fabbrica intanto scoppia una vera e propria guerra. Gli operai uomini si rifiutano di avere lo stesso salario delle loro colleghe donne. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 agosto 2022 - Viola tenta in tutti i modi di riportare la pace tra sua madre e Raffaele. Ornella però non riesce più a fidarsi di suo marito e il matrimonio con il Giordano è in bilico. A casa Boschi invece si preparano le valigie. Franco, Angela e Bianca stanno per partire per le vacanze ma qualcosa o meglio qualcuno, li turba: Nunzio. Il ragazzo è deciso a fare di tutto pur di ritrovare Chiara ma potrebbe finire per mettersi nei guai. Intanto Mariella non riceve la reazione sperata da Guido. Una sua iniziativa sembra lasciare indifferente il Del Bue. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

