Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 28 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 28 luglio 2022 - Miguel è finito nei guai dopo aver affrontato faccia a faccia Joaquin. Celia decide di testimoniare in suo favore, nonostante zia Adolfina le abbia consigliato di tenersi alla larga da tali faccende. Adela è felice della visita di Mauro, un vecchio amico del suo defunto marito. Chi proprio non sopporta questa presenza è German, geloso di vedere la sua amata accanto a un altro uomo. Elisa cerca di far ingelosire Salvador baciando Carlitos. La ragazzina non si accorge però che Sofia li sta osservando e finirà per mettere nei guai il suo amico. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 25 al 29 luglio 2022.

Un Posto al Sole, Doppia Puntata: La Trama di oggi 28 luglio 2022

Nella Doppia Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 luglio 2022 - Manuela ha scoperto che sua sorella intende lasciare Napoli con il fotografo olandese che ha conosciuto poco tempo prima. La Cirillo è preoccupata per la reazione non solo di Niko ma anche e soprattutto di Jimmy. La ragazza sa che suo nipote potrebbe essere ancora una volta deluso dal comportamento irresponsabile della madre e cercherà di convincere la sua gemella a lasciar stare i colpi di testa e a comportarsi come una mamma in tutto e per tutto. Nunzio ancora non riesce a credere che Chiara abbia deciso di partire senza di lui e Franco non trova il coraggio di dirgli di aver visto la Petrone in aeroporto e di non averla fermata. I sensi di colpa rischiano di distruggere il Boschi. Speranza è furiosa con Samuel. A suo dire il ragazzo non l'avrebbe difesa dagli attacchi di suo padre Marina e Roberto hanno ceduto di nuovo alla loro, intramontabile, passione ma un incontro porterà la Giordano a rivedere la situazione. Dopo aver visto Fabrizio, Marina comincerà ad avere dei dubbi sul riavvicinamento con Ferri. Chi invece non sarà per nulla in dubbio sul da farsi sarà Lara. La Martinelli farà di tutto pur di non perdere il suo posto nella vita di Roberto. Manuela prende una decisione molto particolare: prendere il posto di sua sorella Micaela e partire in vacanza con Filippo, Serena e i bambini. Tutto questo per il bene di Jimmy. Ma le sue sorelle non finiranno per accorgersi dello scambio di persona? Mariella intanto consiglia a Speranza di far pace con Samuel e di chiedere scusa al ragazzo. La giovane Altieri decide di accontentare la zia ma non crede che il Piccirillo sia del tutto incolpevole. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 luglio 2022.