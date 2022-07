Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 25 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 25 luglio 2022 - Celia torna a casa sconvolta. Francisca si rende immediatamente conto che qualcosa turba sua sorella e indaga per scoprire cosa le sia successo. Scoperto che Joaquin l'ha schiaffeggiata violentemente, la cantante le suggerisce di denunciarlo. Celia ha però paura di scatenare uno scandalo e decide di mantenere il segreto. Elisa invece continua a sognare a occhi aperti. La ragazzina è convinta di essere riuscita a ottenere quello che vuole e che presto, finalmente, farà il suo debutto in società. Don Luis intanto accetta di partecipare allo spettacolo de La Bella Margherita, all'Ambigù. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 luglio 2022 - Franco, Angela e Katia attendono con terrore la partenza di Nunzio e Chiara. Solo loro conoscono la reale meta dei due innamorati e temono non solo di non rivederli più ma soprattutto che si mettano nei guai, rovinando per sempre le loro vite. Qualcosa però non andrà come previsto. Manuela scopre che sua sorella Micaela sta per combinarne una delle sue. Dopo aver letto alcuni strani e preoccupanti messaggi sul suo cellulare. La Cirillo ha paura che qualcuno a lei molto caro possa soffrire. Si tratterà per caso di Niko o Jimmy? Forse sì! Speranza e Mariella sono convinte di dover continuare nel loro piano per far andare d'accordo Espedito e Samuel. Guido però non è per nulla d'accordo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

