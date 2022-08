Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1°agosto 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1°agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1°agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 1°agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 1°agosto 2022 - Donna Dolores ha organizzato una cena per convincere i suoi figli a fare pace. La serata si rivelerà più complicata del previsto. Rodolfo, approfittando dell'ingenuità di Blanca, trova ogni modo per far ingelosire Victoria e per “vendicarsi” del suo corteggiamento a Cristobal. Intanto a casa Rivera, Carolina cerca di sedurre suo marito. Se German cedesse, potrebbe davvero rimanere incinta e non ricorrere a ulteriori sotterfugi. Diana sembra aver fatto un ottimo lavoro con Chelito. Salvador può quindi mettere a segno il suo piano per convincere Elisa a dimenticarlo. Il Montaner si fa vedere mentre bacia appassionatamente la sua finta fidanzata, spezzando il cuore della piccola Silva. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1°agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1°agosto 2022 - Raffaele è deciso a riconquistare la fiducia di Ornella. Il Giordano vuole a tutti i costi far capire alla moglie che tra lui ed Elvira non c'è nulla e che l'unica donna che ama è lei. Organizza così una cena speciale e romantica ma la Bruni non sembra disposta a colmare il vuoto che si è creato tra lei e suo marito. Intanto Giulia incontra di nuovo mastro Peppe. L'uomo cerca di essere gentile con lei ma la Poggi vuole mantenere ancora le distanze. Dopo il ritorno a Napoli di Jimmy e della sua famiglia, Micaela – stavolta quella vera – chiederà a Niko di tornare a Maratea. La ragazza, con questa richiesta strana, metterà la pulce nell'orecchio al Poggi? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

